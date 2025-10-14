Un grafico a candele in toni di rosso con una freccia rossa verso il basso e un microchip in primo piano
I titoli azionari dei principali produttori di semiconduttori cinesi hanno registrato un brusco calo martedì, in seguito all’intensificarsi delle tensioni politiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, che hanno spinto molti investitori a incassare i profitti maturati negli ultimi mesi. Il settore dei chip, tra i più dinamici del 2025 grazie all’espansione dell’intelligenza artificiale, sta ora affrontando una nuova fase di incertezza legata al contesto geopolitico.

A pesare sui mercati è stato anche l’inasprimento dei controlli occidentali sulle aziende cinesi. In particolare, il governo dei Paesi Bassi ha deciso di sottrarre il controllo di un produttore locale di chip al suo proprietario cinese, Nexperia, citando motivazioni legate alla sicurezza economica nazionale. L’azienda è una controllata di Wingtech Technology, che ha visto il proprio titolo crollare di circa il 10% alla Borsa di Shanghai subito dopo la notizia.

Anche altri colossi del comparto hanno risentito del clima di tensione: Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) e Hua Hong Semiconductor, entrambe quotate a Hong Kong, hanno perso rispettivamente il 6% e il 9,9%, mentre Cambricon Technologies, attiva nello sviluppo di chip per l’intelligenza artificiale, ha ceduto il 3,7% sul mercato di Shanghai.

Il nervosismo si è ulteriormente accentuato dopo che l’ex presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di introdurre dazi fino al 100% sui prodotti cinesi, in risposta alle restrizioni di Pechino sull’esportazione di terre rare, materiali fondamentali per l’industria tecnologica globale.

L’annuncio ha alimentato i timori di una nuova guerra commerciale tra le due principali potenze economiche mondiali, spingendo gli operatori di mercato a ridurre l’esposizione sui titoli più sensibili a tali dinamiche.

Negli ultimi mesi, le azioni dei produttori di chip cinesi avevano accumulato rialzi significativi, sostenute dalla strategia di autosufficienza tecnologica promossa da Pechino e dalle ambizioni di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale.

Aziende come SMIC e Cambricon erano diventate simbolo di questa corsa, grazie alla produzione di processori progettati internamente e destinati ad alimentare il boom dell’AI nel Paese.

Tuttavia, l’elevata sopravvalutazione del comparto ha reso inevitabile una fase di prese di profitto, accentuata dal deterioramento dei rapporti diplomatici e dalle nuove misure restrittive occidentali. Gli analisti ritengono che il settore rimanga strategico per la Cina nel lungo periodo, ma nel breve termine il sentiment degli investitori appare compromesso da un mix esplosivo di politica, sicurezza e concorrenza tecnologica globale.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

