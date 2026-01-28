ASML - BorsaInside.com

ASML chiude il quarto trimestre con numeri nettamente superiori alle attese, innescando un forte rialzo del titolo in Borsa. Il gruppo olandese, punto di riferimento globale nelle apparecchiature per semiconduttori, ha registrato ordini per 13,2 miliardi di euro, un livello record che quasi raddoppia le previsioni degli analisti, ferme intorno ai 6,3 miliardi. Il mercato ha reagito immediatamente, premiando il titolo con un rialzo superiore al 6%.

Anche i risultati operativi del trimestre hanno mostrato una solidità diffusa. I ricavi hanno raggiunto 9,72 miliardi di euro, superando leggermente il consenso, mentre il margine lordo si è attestato al 52,2%, confermando la capacità dell’azienda di mantenere livelli di redditività elevati nonostante un contesto macro ancora selettivo.

EUV al centro della crescita e ritorno degli investimenti su logic e DRAM

Il motore principale del boom degli ordini è rappresentato dai sistemi di litografia a ultravioletti estremi (EUV), che nel trimestre hanno generato 7,4 miliardi di euro di nuovi contratti. Si tratta di oltre 30 macchine ordinate in pochi mesi, un dato che evidenzia come i principali produttori di chip stiano accelerando sugli investimenti nelle tecnologie più avanzate.

La composizione del portafoglio ordini mostra inoltre un chiaro rafforzamento del segmento memory, che ora rappresenta il 56% del totale, in aumento rispetto al 47% del trimestre precedente. Gli ordini si concentrano soprattutto su logic avanzato e DRAM, segnalando una ripresa degli investimenti dopo la fase di rallentamento che aveva colpito il settore della memoria nel corso del 2024.

Cina in calo, riorganizzazione interna e portafoglio ordini record

Dal punto di vista geografico, emerge un progressivo ridimensionamento del peso della Cina. Nel quarto trimestre, il mercato cinese ha rappresentato il 36% delle vendite, in calo rispetto al 42% del trimestre precedente. Guardando al 2026, ASML prevede che le vendite di sistemi destinati alla Cina scenderanno a circa il 20% del totale, contro il 33% stimato per il 2025.

Parallelamente, l’azienda ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede circa 1.700 tagli occupazionali, principalmente nei Paesi Bassi. La strategia punta a riallocare risorse verso ingegneria e innovazione, mantenendo però attive le assunzioni in ambiti chiave come produzione, supporto clienti e vendite.

Nel frattempo, il portafoglio ordini complessivo ha raggiunto i 38,8 miliardi di euro, di cui 25,5 miliardi legati ai sistemi EUV. Una parte rilevante di questi contratti è destinata a essere consegnata nel 2027, garantendo una visibilità molto elevata sui ricavi futuri.

Guidance 2026 sopra le attese e outlook ancora positivo

Per l’intero anno fiscale 2026, ASML prevede ricavi compresi tra 34 e 39 miliardi di euro, con un valore centrale di 36,5 miliardi, pari a una crescita di circa l’11,6% e superiore alle stime di consenso. Il margine lordo annuale è atteso tra il 51% e il 53%, confermando un profilo di redditività tra i più elevati dell’intero comparto tecnologico.

Le indicazioni per il primo trimestre 2026 rafforzano ulteriormente il quadro positivo, con ricavi stimati tra 8,2 e 8,9 miliardi di euro e un margine lordo intorno al 52%, ben sopra le attese del mercato.

Nel complesso, ASML prevede una crescita significativa delle vendite EUV nel corso del 2026, mentre i sistemi di litografia a ultravioletti profondi dovrebbero mantenersi stabili. Il calo della domanda dalla Cina in questo segmento dovrebbe essere compensato dall’aumento degli investimenti in logic avanzato e DRAM, consolidando ulteriormente la leadership tecnologica del gruppo.

