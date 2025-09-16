Wafer di semiconduttori - BorsaInside.com

Secondo gli analisti di J.P. Morgan, il periodo più difficile per ASML Holding NV, leader mondiale nella produzione di apparecchiature per la litografia dei semiconduttori, sarebbe ormai superato. La banca d’investimento ha infatti confermato il titolo come top pick nel settore, evidenziando segnali di ripresa negli ordini, una domanda solida sia sul fronte logic che memory e prospettive di crescita più chiare nel medio termine, con il 2027 indicato come anno chiave.

Queste valutazioni hanno già avuto un impatto positivo in Borsa: il titolo ASML ha registrato un rialzo di oltre il 3% nelle prime ore di contrattazione.

Perché il peggio sarebbe alle spalle

Il secondo trimestre 2025 era stato accolto con delusione dagli investitori, complice la cautela del management che aveva preferito non confermare le stime di crescita per il 2026. Tuttavia, tra agosto e settembre il quadro si è progressivamente schiarito:

l’assenza di dazi sulle spedizioni di macchinari negli Stati Uniti ha ridotto l’incertezza;

si prevede l’arrivo di nuovi ordini per le capacità produttive americane;

la spesa per infrastrutture legate all’intelligenza artificiale, sostenuta da colossi come Nvidia e Broadcom, resta molto elevata.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il ruolo centrale di TSMC e Nvidia

Un indicatore particolarmente rilevante arriva da TSMC, principale cliente di ASML, che ha riportato un incremento dei ricavi del 37% su base annua fino ad agosto 2025. Gli analisti si aspettano che il trend resti positivo fino a fine anno, trainato anche dall’avanzamento del processo produttivo a 2 nanometri.

Parallelamente, l’adozione del nuovo processo A16 da parte di Nvidia dovrebbe incrementare in modo significativo la richiesta di macchine EUV (Extreme Ultraviolet Lithography), spingendo la crescita degli ordini nel 2026 e soprattutto nel 2027.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Memorie e DRAM: un mercato in forte espansione

Non solo logic. Anche il comparto delle memorie ad alta banda (HBM) mostra segnali di ripresa. I prezzi delle DRAM si mantengono solidi grazie alla forte domanda AI e al limitato equilibrio tra offerta e domanda, che dovrebbe protrarsi fino al 2027, anno in cui entrerà in funzione nuova capacità produttiva.

Un ulteriore catalizzatore potrebbe arrivare dalla qualificazione delle memorie HBM4 di Samsung con Nvidia, evento che aumenterebbe la spesa in conto capitale di Samsung e, di riflesso, gli ordini di ASML.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Valutazioni e prospettive di Borsa

Nonostante le prospettive positive, il titolo ASML continua a trattare su multipli inferiori rispetto alla media storica (30-35 volte gli utili), rappresentando secondo J.P. Morgan un’opportunità interessante. La banca fissa infatti un target price a dicembre 2026 di 822 euro, calcolato su 32 volte gli utili stimati per il 2027 e tenendo conto di un tasso di sconto del 9%.

La posizione dominante di ASML nel settore resta un punto di forza: l’azienda è l’unico fornitore al mondo di macchinari per la litografia EUV, con una quota di mercato stimata tra l’80% e l’89%. L’imminente passaggio alla tecnologia High-NA EUV, previsto dal 2026, aumenterà ulteriormente la complessità dei processi produttivi, rafforzando il ruolo di ASML anche nella fabbricazione delle DRAM.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

I rischi da monitorare

Gli analisti segnalano comunque alcuni fattori di rischio che potrebbero frenare la corsa del titolo:

eventuali nuove restrizioni all’export verso la Cina;

un rallentamento macroeconomico globale;

tempi più lunghi del previsto per l’adozione delle tecnologie EUV;

l’impatto di tassi di interesse elevati sul settore tecnologico.

Conclusioni

Il 2026 potrebbe rivelarsi un anno di transizione, ma il quadro delineato da J.P. Morgan indica un 2027 di forte accelerazione per ASML, spinto dalla crescita della domanda di semiconduttori avanzati, dal ruolo chiave nell’ecosistema AI e dalla posizione di monopolio nel settore della litografia EUV. Per gli investitori, il titolo appare oggi come una delle scommesse più interessanti del comparto tecnologico europeo.

Migliori Piattaforme di Trading

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.