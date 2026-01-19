Baidu - BorsaInside.com

Le azioni di Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) hanno chiuso in progresso nella seduta di lunedì a Hong Kong, sostenute dall’annuncio dell’avvio operativo del servizio di robotaxi Apollo Go negli Emirati Arabi Uniti. La società ha comunicato che le corse commerciali sono partite sull’isola di Yas ad Abu Dhabi, una delle zone più strategiche e turistiche dell’Emirato.

Il titolo Baidu (HK: 9888) ha guadagnato oltre il 2%, salendo fino a 148,60 HK$, muovendosi in controtendenza rispetto all’andamento generale dell’indice Hang Seng, che ha registrato un calo di circa 1,1%.

Apollo Go parte ad Abu Dhabi: corse completamente autonome su Yas Island

Nel comunicato diffuso nel fine settimana, Baidu ha confermato che Apollo Go, in collaborazione con AutoGo di Abu Dhabi, ha iniziato operazioni di ride-hailing a guida completamente autonoma. In pratica, il servizio consente di prenotare corse gestite da veicoli senza conducente, segnando un passo importante nello sviluppo della mobilità intelligente fuori dalla Cina.

La partenza da Yas Island non è casuale: si tratta di un’area ad alta visibilità e con infrastrutture moderne, ideale per avviare un servizio innovativo e dimostrare l’affidabilità della tecnologia su strada.

Permessi ottenuti e piano di crescita: flotta più ampia e nuove zone entro il 2026

L’avvio commerciale è arrivato dopo che le due società avevano ottenuto le autorizzazioni necessarie già a novembre. Ora, l’obiettivo dichiarato è accelerare con una fase di espansione graduale, sia in termini di copertura geografica, sia attraverso l’aumento della flotta di robotaxi.

Secondo Baidu, il piano prevede una distribuzione progressiva in diverse aree della città, con una prima estensione che includerà Reem Island, Al Maryah Island e Saadiyat Island, prima di arrivare ad altre zone di Abu Dhabi. L’orizzonte temporale indicato per l’ampliamento regionale è il 2026.

Baidu punta forte sulla guida autonoma e sull’espansione internazionale

Apollo Go è già considerato uno dei progetti più avanzati nel settore dei robotaxi, con una presenza consolidata in varie città della Cina. L’azienda sta cercando di trasformare questa esperienza in un vantaggio competitivo anche a livello globale, scegliendo mercati dove le istituzioni e le infrastrutture sono più aperte all’innovazione tecnologica.

L’avvio negli Emirati Arabi Uniti rientra infatti in una strategia più ampia che guarda con attenzione a nuove opportunità nel Medio Oriente e in Europa, con l’obiettivo di espandere la presenza del servizio oltre i confini nazionali.

Indiscrezioni su test nel Regno Unito insieme a Uber

La spinta internazionale di Baidu era emersa anche a fine dicembre, quando erano circolate informazioni su una possibile collaborazione con Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) per avviare test di robotaxi nel Regno Unito.

Un’eventuale partnership di questo tipo potrebbe rappresentare un’accelerazione decisiva per entrare in un mercato altamente regolamentato come quello europeo, dove la guida autonoma è in crescita ma richiede autorizzazioni e sperimentazioni strutturate.

