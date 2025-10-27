Un porto commerciale con diversi montacarichi e container
Azioni cinesi - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le borse asiatiche hanno aperto la settimana con il segno positivo, trainate dai titoli del settore marittimo cinese, dopo che Washington e Pechino hanno raggiunto un accordo preliminare sul commercio volto a evitare nuovi dazi e a ridurre le tensioni economiche tra le due superpotenze.

L’intesa arriva a pochi giorni dall’atteso incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, previsto nel corso di un importante vertice internazionale.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Secondo fonti vicine ai negoziati, l’intesa – discussa a Kuala Lumpur – prevede che la Cina sospenda i controlli sulle esportazioni di terre rare e magneti, materiali strategici per l’industria tecnologica e militare, su cui gli Stati Uniti avevano espresso forti preoccupazioni.

In cambio, Washington avrebbe accettato di bloccare l’introduzione di nuovi dazi del 100% sulle merci cinesi, inizialmente previsti per il 1° novembre, segnando così un passo significativo verso la distensione dei rapporti economici.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il quadro d’intesa include inoltre un riavvio delle importazioni di soia americana da parte di Pechino e un avanzamento nelle trattative su tariffe portuali e prelievi di spedizione, due questioni che negli ultimi mesi avevano alimentato il confronto commerciale.

La notizia ha avuto immediato impatto sui mercati azionari: a Shanghai, le azioni di COSCO Shipping Holdings (SS:601919) – principale operatore di trasporto container del Paese – hanno registrato un rialzo di quasi il 3%, mentre China Merchants Energy Shipping (SS:601872) ha guadagnato oltre il 2%.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

A Hong Kong, Orient Overseas International (HK:0316), controllata di COSCO con forti collegamenti transpacifici, è salita di circa il 3%, e SITC International (HK:1308) ha toccato un incremento fino al 4%, segno di un ritrovato ottimismo nel comparto logistico e dei trasporti marittimi.

L’accordo preliminare, se confermato ufficialmente durante l’incontro tra Trump e Xi, potrebbe rappresentare una svolta per i commerci globali, riaccendendo la fiducia degli investitori e sostenendo la ripresa dei flussi tra Asia e Stati Uniti, dopo mesi di incertezza dovuti alle politiche protezionistiche e alla guerra dei dazi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.5 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.4 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.1 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.9 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.9 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
3.9 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
5 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
3.5 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.