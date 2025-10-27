Azioni cinesi - BorsaInside.com

Le borse asiatiche hanno aperto la settimana con il segno positivo, trainate dai titoli del settore marittimo cinese, dopo che Washington e Pechino hanno raggiunto un accordo preliminare sul commercio volto a evitare nuovi dazi e a ridurre le tensioni economiche tra le due superpotenze.

L’intesa arriva a pochi giorni dall’atteso incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, previsto nel corso di un importante vertice internazionale.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Secondo fonti vicine ai negoziati, l’intesa – discussa a Kuala Lumpur – prevede che la Cina sospenda i controlli sulle esportazioni di terre rare e magneti, materiali strategici per l’industria tecnologica e militare, su cui gli Stati Uniti avevano espresso forti preoccupazioni.

In cambio, Washington avrebbe accettato di bloccare l’introduzione di nuovi dazi del 100% sulle merci cinesi, inizialmente previsti per il 1° novembre, segnando così un passo significativo verso la distensione dei rapporti economici.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il quadro d’intesa include inoltre un riavvio delle importazioni di soia americana da parte di Pechino e un avanzamento nelle trattative su tariffe portuali e prelievi di spedizione, due questioni che negli ultimi mesi avevano alimentato il confronto commerciale.

La notizia ha avuto immediato impatto sui mercati azionari: a Shanghai, le azioni di COSCO Shipping Holdings (SS:601919) – principale operatore di trasporto container del Paese – hanno registrato un rialzo di quasi il 3%, mentre China Merchants Energy Shipping (SS:601872) ha guadagnato oltre il 2%.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

A Hong Kong, Orient Overseas International (HK:0316), controllata di COSCO con forti collegamenti transpacifici, è salita di circa il 3%, e SITC International (HK:1308) ha toccato un incremento fino al 4%, segno di un ritrovato ottimismo nel comparto logistico e dei trasporti marittimi.

L’accordo preliminare, se confermato ufficialmente durante l’incontro tra Trump e Xi, potrebbe rappresentare una svolta per i commerci globali, riaccendendo la fiducia degli investitori e sostenendo la ripresa dei flussi tra Asia e Stati Uniti, dopo mesi di incertezza dovuti alle politiche protezionistiche e alla guerra dei dazi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.5 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.4 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.1 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.9 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it