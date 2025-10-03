la scritta Hitachi in grande sulla vetrata di un palazzo
Hitachi
Le azioni Hitachi Ltd (TYO:6501) hanno registrato un deciso balzo in Borsa, trainate dall’annuncio di una nuova partnership con OpenAI. L’intesa riguarda lo sviluppo congiunto di soluzioni legate al settore energetico e all’uso dell’intelligenza artificiale generativa, ambiti sempre più cruciali per la trasformazione digitale delle imprese.

Durante la seduta di venerdì, il titolo Hitachi ha guadagnato fino al 9,5%, toccando quota 4.285 yen e piazzandosi come miglior performer dell’indice Nikkei 225, che nello stesso giorno ha segnato un +1,5%.

La collaborazione tra Hitachi e OpenAI

Secondo quanto comunicato dall’azienda giapponese, il CEO Toshiaki Tokunaga ha incontrato a Tokyo Sam Altman, numero uno di OpenAI, per firmare un memorandum d’intesa che apre la strada a progetti congiunti. L’accordo prevede l’applicazione dell’IA generativa nei comparti legati all’energia, alle reti elettriche e alle infrastrutture digitali.

Bloomberg evidenzia che la cooperazione includerà anche l’ecosistema Lumada, la piattaforma di Hitachi che integra soluzioni di raffreddamento, archiviazione e servizi digitali avanzati. L’obiettivo è rafforzare soprattutto le attività di Hitachi Energy, la divisione che produce apparecchiature elettriche e sistemi di trasmissione fondamentali per i data center e i progetti di energia rinnovabile.

L’effetto traino sul mercato giapponese

L’entusiasmo per l’accordo con OpenAI non ha spinto soltanto Hitachi, ma anche altre società tecnologiche legate al mondo dei chip e dell’intelligenza artificiale. Renesas Electronics Corp (TYO:6723) ha messo a segno un rialzo dell’8%, piazzandosi subito dietro Hitachi tra i migliori titoli del Nikkei.

Buoni risultati anche per Advantest Corp. (TYO:6857), in crescita del 3,4%, e per Tokyo Electron Ltd. (TYO:8035), salita del 2,3%.

A beneficiare della notizia è stato inoltre il conglomerato SoftBank Group Corp. (TYO:9984), già investitore di rilievo in OpenAI, che ha guadagnato il 3,6%.

Perché questa partnership è importante

L’intesa tra Hitachi e OpenAI viene letta dagli analisti come un passo chiave per consolidare la posizione del Giappone nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Da un lato, Hitachi porta in dote il suo know-how nelle infrastrutture energetiche e nelle reti elettriche; dall’altro, OpenAI offre competenze all’avanguardia nello sviluppo di modelli di IA generativa.

Questa sinergia potrebbe accelerare la digitalizzazione dei data center, migliorare l’efficienza energetica e supportare l’integrazione delle energie rinnovabili, temi strategici sia per l’economia giapponese sia per il panorama internazionale.

