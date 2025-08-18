Un palazzo con la bandiera dell'India
Azioni indiane - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Il mercato azionario indiano si prepara a una nuova fase di crescita sostenuta. Secondo l’ultima analisi di Morgan Stanley, le riforme strutturali avviate dal governo e il miglioramento dello scenario macroeconomico stanno creando le condizioni ideali per un rally duraturo.

Gli analisti della banca d’affari hanno evidenziato che l’implementazione della riforma dell’imposta su beni e servizi (GST) potrebbe rivelarsi decisiva per sostenere la crescita del Paese. Questo cambiamento fiscale, unito a un quadro di tassi di interesse più bassi fino al 2026, dovrebbe garantire maggiore competitività alle imprese e rendere il mercato più attrattivo agli occhi degli investitori internazionali.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Un altro elemento chiave riguarda i rapporti con la Cina. L’ipotesi di un progressivo miglioramento delle relazioni commerciali tra Nuova Delhi e Pechino apre la strada a una maggiore stabilità delle catene di approvvigionamento e a un incremento degli afflussi di capitale estero.

Sul piano interno, Morgan Stanley ha messo in evidenza l’impatto positivo delle riforme settoriali, in particolare quelle introdotte nello stato del Telangana nel comparto energetico. Se estese ad altre regioni, queste misure potrebbero trasformare radicalmente l’industria elettrica indiana, aumentando efficienza e sostenibilità.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Negli ultimi mesi, l’economia indiana ha già tratto beneficio da una combinazione favorevole di costi di finanziamento più bassi, liquidità abbondante e minore pressione fiscale. Secondo gli analisti, questi fattori potrebbero continuare a sostenere lo slancio della crescita anche senza ulteriori interventi politici.

A livello internazionale, grande attenzione è rivolta ai rapporti con gli Stati Uniti. La tariffa del 25% sulle esportazioni indiane, prevista per il 27 agosto, potrebbe essere posticipata, mentre i colloqui su un accordo commerciale bilaterale più ampio restano aperti. Un allentamento delle tensioni con Washington rappresenterebbe un ulteriore catalizzatore per l’ottimismo dei mercati.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nonostante il quadro positivo, gli investitori esteri sono ancora poco esposti alle azioni indiane. Questo lascia spazio a nuovi e consistenti flussi di capitale nel caso in cui la fiducia dovesse rafforzarsi.

Morgan Stanley conclude che l’India possiede sia i fondamentali solidi sia i fattori immediati di spinta per innescare una fase rialzista di lungo periodo. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla Borsa di Mumbai, pronta a recitare un ruolo da protagonista nello scenario dei mercati emergenti.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
IQ Option
Deposito minimo 50€
Broker regolamentato
5/5
Conto di pratica Recensioni
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
* Avviso di rischio
Fineco
Deposito minimo ZERO
Broker regolamentato
5/5
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
- N.1 in Italia
- Regime Fiscale Amministrato
- Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
5/5 (1059)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
3.7/5 (2093)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.4/5 (1828)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.7/5 (1299)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.