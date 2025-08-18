Azioni indiane - BorsaInside.com

Il mercato azionario indiano si prepara a una nuova fase di crescita sostenuta. Secondo l’ultima analisi di Morgan Stanley, le riforme strutturali avviate dal governo e il miglioramento dello scenario macroeconomico stanno creando le condizioni ideali per un rally duraturo.

Gli analisti della banca d’affari hanno evidenziato che l’implementazione della riforma dell’imposta su beni e servizi (GST) potrebbe rivelarsi decisiva per sostenere la crescita del Paese. Questo cambiamento fiscale, unito a un quadro di tassi di interesse più bassi fino al 2026, dovrebbe garantire maggiore competitività alle imprese e rendere il mercato più attrattivo agli occhi degli investitori internazionali.

Un altro elemento chiave riguarda i rapporti con la Cina. L’ipotesi di un progressivo miglioramento delle relazioni commerciali tra Nuova Delhi e Pechino apre la strada a una maggiore stabilità delle catene di approvvigionamento e a un incremento degli afflussi di capitale estero.

Sul piano interno, Morgan Stanley ha messo in evidenza l’impatto positivo delle riforme settoriali, in particolare quelle introdotte nello stato del Telangana nel comparto energetico. Se estese ad altre regioni, queste misure potrebbero trasformare radicalmente l’industria elettrica indiana, aumentando efficienza e sostenibilità.

Negli ultimi mesi, l’economia indiana ha già tratto beneficio da una combinazione favorevole di costi di finanziamento più bassi, liquidità abbondante e minore pressione fiscale. Secondo gli analisti, questi fattori potrebbero continuare a sostenere lo slancio della crescita anche senza ulteriori interventi politici.

A livello internazionale, grande attenzione è rivolta ai rapporti con gli Stati Uniti. La tariffa del 25% sulle esportazioni indiane, prevista per il 27 agosto, potrebbe essere posticipata, mentre i colloqui su un accordo commerciale bilaterale più ampio restano aperti. Un allentamento delle tensioni con Washington rappresenterebbe un ulteriore catalizzatore per l’ottimismo dei mercati.

Nonostante il quadro positivo, gli investitori esteri sono ancora poco esposti alle azioni indiane. Questo lascia spazio a nuovi e consistenti flussi di capitale nel caso in cui la fiducia dovesse rafforzarsi.

Morgan Stanley conclude che l’India possiede sia i fondamentali solidi sia i fattori immediati di spinta per innescare una fase rialzista di lungo periodo. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla Borsa di Mumbai, pronta a recitare un ruolo da protagonista nello scenario dei mercati emergenti.

