Li Auto - BorsaInside.com

Li Auto ha aperto in calo nel pre-market Usa, penalizzata da risultati trimestrali inferiori alle attese e da un outlook che ha sorpreso negativamente gli analisti. Alle prime ore di contrattazione, il titolo segnava un ribasso dell’1,8%, riflettendo il crescente scetticismo degli investitori.

Nel terzo trimestre, la casa automobilistica cinese ha registrato un utile per azione di 0,36 RMB, ben lontano dai 0,64 RMB stimati dal mercato. I ricavi, pari a 27,36 miliardi di RMB, hanno leggermente superato le previsioni, ma non sono bastati a compensare la debolezza sul fronte dei margini e delle consegne.

Il cuore della delusione arriva infatti dai volumi: 93.211 veicoli consegnati, pari a un calo del 39% rispetto all’anno precedente, e in diminuzione del 10,4% sul trimestre precedente. Le vendite di veicoli, con 25,9 miliardi di RMB, sono scese del 37,4% su base annua.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Anche la redditività ha mostrato un netto deterioramento.

Il margine sui veicoli è sceso al 15,5%, rispetto al 20,9% dello stesso periodo del 2023 (o 19,8% al netto dei costi legati al richiamo della Li MEGA). Il margine lordo è calato al 16,3%, contro il 21,5% dell’anno precedente (20,4% rettificato).

Il dato più preoccupante riguarda il margine operativo, diventato negativo al 4,3%, invertendo la performance positiva dell’anno scorso, quando era a +8%.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Nonostante le difficoltà, il management ha sottolineato gli elementi di forza del gruppo, soprattutto sul fronte tecnologico e dell’elettrico puro.

Il fondatore e CEO Xiang Li ha evidenziato che i nuovi modelli Li i8 e Li i6 hanno raccolto oltre 100.000 ordini complessivi, confermando un buon interesse commerciale.

Inoltre, il sistema di guida intelligente VLA Driver, basato su apprendimento per rinforzo e world model, ha registrato un tasso di utilizzo mensile del 91% a ottobre, un risultato definito “leader nel settore”.

Il CFO Tie Li ha riconosciuto che il trimestre è stato appesantito da colli di bottiglia nella catena di fornitura e dai costi straordinari del richiamo della Li MEGA, ma ha assicurato che l’azienda sta collaborando attivamente con i partner per potenziare la capacità produttiva e assecondare la domanda per i modelli più richiesti.

La nota più negativa arriva dall’outlook: per il quarto trimestre 2024, Li Auto stima ricavi compresi tra 26,5 e 29,2 miliardi di RMB, ben al di sotto dei 36,99 miliardi attesi dagli analisti. Le consegne previste tra 100.000 e 110.000 veicoli rappresentano un calo annuo tra il 37% e il 30,7%, segnale che le difficoltà sul mercato potrebbero proseguire anche nella parte finale dell’anno.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com