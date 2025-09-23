OpenAI e Luxshare - BorsaInside.com

Il titolo Luxshare Precision Industry (SZ:002475), noto fornitore di Apple, ha vissuto due giornate di forte rialzo sui mercati cinesi grazie alla notizia di un accordo strategico con OpenAI. L’intesa riguarda la produzione di un nuovo dispositivo di intelligenza artificiale destinato al mercato consumer, progettato per integrarsi con i modelli linguistici avanzati della società americana, incluso ChatGPT.

Nelle contrattazioni di Shenzhen, Luxshare ha registrato un balzo del 10% lunedì e ha esteso i guadagni anche martedì, toccando il massimo storico di 67,05 yuan. Una performance che ha superato di gran lunga l’andamento dell’indice Shanghai Composite, in calo dell’1% nella stessa giornata.

L’impatto dell’accordo OpenAI-Luxshare

Secondo quanto riportato da The Information, la collaborazione nasce con l’obiettivo di realizzare un prodotto hardware di nuova generazione, capace di portare l’intelligenza artificiale direttamente nelle mani dei consumatori. Il progetto si inserisce nella strategia di espansione di OpenAI verso l’hardware, già avviata con l’acquisizione della startup io Products, fondata dall’ex designer di Apple Jony Ive.

Grazie alla sua esperienza come partner chiave di Apple nella produzione di iPhone e AirPods, Luxshare è considerata l’azienda ideale per contribuire allo sviluppo di dispositivi tecnologici ad alto livello di innovazione.

Il ruolo di Goertek e il mercato dei fornitori Apple

Non solo Luxshare: OpenAI avrebbe preso contatti anche con Goertek, altro storico fornitore di Apple, per la fornitura di componenti audio destinati al nuovo dispositivo. Goertek, che assembla prodotti come AirPods, HomePod e Apple Watch, ha visto tuttavia un andamento contrastante in Borsa: dopo un rialzo del 7,7% lunedì, le azioni sono scese del 5,5% martedì.

Apple e la spinta dell’iPhone 17

Il movimento positivo dei titoli legati alla catena produttiva di Apple è stato alimentato anche dall’ottimismo per la forte domanda del nuovo iPhone 17, recentemente lanciato sul mercato e già al centro di previsioni molto incoraggianti in termini di vendite.

Uno scenario in rapida evoluzione

L’accordo tra OpenAI e Luxshare segna un passaggio cruciale nel rapporto tra intelligenza artificiale e hardware di consumo. Con l’ingresso di colossi come Apple e partner industriali di primo piano, il settore sembra avviato verso una fase di forte crescita, con la possibilità di vedere presto nuovi dispositivi AI di largo utilizzo.

