La scritta OpenAI su sfondo nero con un iPhone sul cui schermo appare la scritta Luxshare
OpenAI e Luxshare - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Il titolo Luxshare Precision Industry (SZ:002475), noto fornitore di Apple, ha vissuto due giornate di forte rialzo sui mercati cinesi grazie alla notizia di un accordo strategico con OpenAI. L’intesa riguarda la produzione di un nuovo dispositivo di intelligenza artificiale destinato al mercato consumer, progettato per integrarsi con i modelli linguistici avanzati della società americana, incluso ChatGPT.

Nelle contrattazioni di Shenzhen, Luxshare ha registrato un balzo del 10% lunedì e ha esteso i guadagni anche martedì, toccando il massimo storico di 67,05 yuan. Una performance che ha superato di gran lunga l’andamento dell’indice Shanghai Composite, in calo dell’1% nella stessa giornata.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

L’impatto dell’accordo OpenAI-Luxshare

Secondo quanto riportato da The Information, la collaborazione nasce con l’obiettivo di realizzare un prodotto hardware di nuova generazione, capace di portare l’intelligenza artificiale direttamente nelle mani dei consumatori. Il progetto si inserisce nella strategia di espansione di OpenAI verso l’hardware, già avviata con l’acquisizione della startup io Products, fondata dall’ex designer di Apple Jony Ive.

Grazie alla sua esperienza come partner chiave di Apple nella produzione di iPhone e AirPods, Luxshare è considerata l’azienda ideale per contribuire allo sviluppo di dispositivi tecnologici ad alto livello di innovazione.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il ruolo di Goertek e il mercato dei fornitori Apple

Non solo Luxshare: OpenAI avrebbe preso contatti anche con Goertek, altro storico fornitore di Apple, per la fornitura di componenti audio destinati al nuovo dispositivo. Goertek, che assembla prodotti come AirPods, HomePod e Apple Watch, ha visto tuttavia un andamento contrastante in Borsa: dopo un rialzo del 7,7% lunedì, le azioni sono scese del 5,5% martedì.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.8/5 (1145)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.1/5 (1100)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
4.4/5 (549)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.8/5 (2063)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
3.9/5 (1546)
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
4.8/5 (196)
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Apple e la spinta dell’iPhone 17

Il movimento positivo dei titoli legati alla catena produttiva di Apple è stato alimentato anche dall’ottimismo per la forte domanda del nuovo iPhone 17, recentemente lanciato sul mercato e già al centro di previsioni molto incoraggianti in termini di vendite.

Uno scenario in rapida evoluzione

L’accordo tra OpenAI e Luxshare segna un passaggio cruciale nel rapporto tra intelligenza artificiale e hardware di consumo. Con l’ingresso di colossi come Apple e partner industriali di primo piano, il settore sembra avviato verso una fase di forte crescita, con la possibilità di vedere presto nuovi dispositivi AI di largo utilizzo.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.6/5 (571)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.3/5 (1937)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
4.2/5 (2320)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.4/5 (2049)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.