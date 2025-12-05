MooreThreads - BorsaInside.com

Partenza col botto alla Borsa di Shanghai per Moore Threads Technology, il nuovo nome che sta agitando il mercato dei semiconduttori. Alla prima giornata di contrattazioni, il titolo ha registrato un incredibile rialzo superiore al 400%, attirando immediatamente i riflettori internazionali. Il mercato ha reagito con entusiasmo soprattutto all’idea che la Cina possa intensificare il sostegno alla produzione nazionale di chip, vista l’escalation delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Una startup che vale come un colosso, ma senza utili

Nonostante l’euforia in Borsa, Moore Threads rimane una realtà ancora giovane. L’azienda cavalca l’enorme fame di chip per l’intelligenza artificiale all’interno della Cina, ma non ha ancora registrato profitti. Il potenziale, però, è tale da far parlare di un possibile “campione nazionale” dei semiconduttori, soprattutto se riuscirà a trasformare la domanda domestica in crescita sostenibile anche a livello finanziario.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Quotazione più che quintuplicata rispetto all’IPO

Il dato che ha fatto scalpore è la chiusura a 600,50 yuan, un valore pari a oltre cinque volte il prezzo d’offerta iniziale, fissato a 114,28 yuan. Una performance che riflette non solo il forte interesse del mercato, ma anche le strategie politiche di Pechino. La Cina ha infatti accelerato i percorsi di approvazione delle IPO nel settore tecnologico per ridurre la dipendenza dall’estero e costruire un ecosistema di chip competitivo su scala globale.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il debutto diventa simbolo della guerra tecnologica con gli USA

Moore Threads non è un progetto qualunque: è stata fondata da Zhang Jianzhong, ex manager di Nvidia China. Una narrativa perfetta per un mercato che vuole dimostrare di poter creare alternative locali ai big americani. Il suo exploit in Borsa è interpretato come segnale positivo anche per altri player cinesi come Huawei e Alibaba, che stanno intensificando gli investimenti sui processori AI.

Il contesto rimane però teso: Washington continua a limitare l’esportazione in Cina dei chip più evoluti, mentre Pechino ha risposto frenando la vendita dei prodotti Nvidia sul proprio territorio. In questo scenario di competizione strategica e industriale, il successo iniziale di Moore Threads viene visto come una rivincita simbolica e un test per capire se il Dragone potrà davvero emanciparsi tecnologicamente.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com