Le azioni Nikon hanno chiuso in forte rialzo nella seduta di lunedì, spinte dalla notizia che EssilorLuxottica ha incrementato la propria partecipazione nella storica azienda giapponese.

Il titolo Nikon Corp. (TYO:7731) ha guadagnato fino al 6%, raggiungendo quota 1.837 yen alla Borsa di Tokyo, sovraperformando l’indice Nikkei 225, in crescita di circa il 5%. L’andamento positivo è stato favorito anche dal clima di fiducia sui mercati giapponesi, sostenuto dalla vittoria di Sanae Takaichi alla guida del Partito Liberal Democratico, che apre la strada a politiche economiche più espansive.

Secondo i documenti depositati presso la Borsa di Tokyo, EssilorLuxottica SA (EPA:ESLX) ha portato la propria partecipazione in Nikon al 10,59%, in aumento rispetto al precedente 9,47%. L’operazione consolida ulteriormente il legame strategico tra le due aziende, che collaborano da oltre vent’anni nel settore ottico.

Il rialzo di Nikon si inserisce in un trend positivo avviato già ad agosto, quando fonti Bloomberg avevano rivelato che il gruppo francese era in contatto con il governo giapponese per aumentare la propria quota fino al 20%.

Un primo passo era già stato compiuto nel settembre scorso, quando EssilorLuxottica aveva annunciato un incremento della propria partecipazione. L’investimento iniziale, risalente all’ottobre 2024, prevedeva l’acquisizione del 5,1% di Nikon come parte di una strategia di lungo periodo, volta a rafforzare la cooperazione industriale tra le due società.

La partnership non è nuova: Nikon ed EssilorLuxottica avevano già costituito nel 2000 la joint venture Nikon-Essilor, specializzata nella distribuzione all’ingrosso di lenti oftalmiche, con sede a Tokyo. L’attuale aumento della quota azionaria segna un’evoluzione significativa di questa alleanza, che potrebbe aprire nuove sinergie in ambito tecnologico e produttivo.

Nel frattempo, EssilorLuxottica sta accelerando nel settore degli occhiali intelligenti, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale e la collaborazione con Meta Platforms (NASDAQ:META). Le due aziende hanno presentato a settembre una nuova linea di smart glasses, segno della crescente convergenza tra ottica tradizionale e innovazione digitale.

L’ingresso più deciso del gruppo francese nel capitale Nikon rafforza dunque la prospettiva di un’integrazione più stretta tra tecnologia di precisione giapponese e design europeo, con possibili sviluppi futuri nel mercato globale delle lenti intelligenti e della visione aumentata, destinato a crescere nei prossimi anni.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

