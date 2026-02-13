Nissa - BorsaInside.com

Seduta brillante per Nissan Motor alla Borsa di Tokyo, con il titolo che ha messo a segno un balzo vicino al 9% in seguito alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre fiscale. I numeri, pur in un contesto ancora complesso per il settore automotive globale, hanno mostrato segnali di stabilizzazione operativa, spingendo Macquarie Group a rivedere al rialzo la propria valutazione sul titolo.

Il mercato ha reagito in modo deciso non tanto per la crescita dei ricavi, quanto per il ritorno all’utile operativo e per i progressi concreti sul fronte della ristrutturazione industriale.

Ricavi in calo su base annua, ma margini sopra le attese

Nel terzo trimestre dell’esercizio fiscale con chiusura a marzo 2026, Nissan ha riportato ricavi pari a 2,99 trilioni di yen, in flessione del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, su base trimestrale si registra un incremento del 4%, segnale di un graduale recupero commerciale.

Il dato si è collocato sotto il consenso di Visible Alpha, che stimava 3,15 trilioni di yen, ma il vero elemento di sorpresa è arrivato sul fronte della redditività.

L’utile lordo ha raggiunto i 387 miliardi di yen, con un margine lordo del 12,9%, superiore alle attese del mercato. Un miglioramento che indica una gestione più efficiente dei costi e un mix prodotto più favorevole.

Ritorno all’utile operativo: svolta dopo il trimestre negativo

Il dato più osservato dagli investitori riguarda il ritorno a un utile operativo di 18 miliardi di yen, dopo la perdita registrata nel trimestre precedente. Le stime di consenso indicavano ancora un risultato operativo negativo, rendendo il dato particolarmente significativo.

Analizzando i segmenti:

Divisione automobilistica : perdita operativa di 74 miliardi di yen

: perdita operativa di 74 miliardi di yen Divisione finanziaria : utile di 75 miliardi di yen

: utile di 75 miliardi di yen Risultato netto complessivo: perdita di 28 miliardi di yen nel trimestre

La divisione finanziaria ha dunque compensato quasi interamente le difficoltà del core business automotive, contribuendo alla stabilizzazione dei conti.

Perché Macquarie ha alzato il rating sul titolo

Secondo l’analista James Hong di Macquarie Group, la performance operativa è stata superiore alle attese grazie a tre fattori chiave:

Effetto cambio favorevole

Dinamica delle vendite meno negativa del previsto

Presenza di componenti straordinarie positive

Alla luce di questi elementi e dei progressi nel piano di ristrutturazione, Macquarie ha alzato il rating da Underperform a Neutral, incrementando il target price del 60% fino a 400 yen.

Secondo l’analista, “il peggio potrebbe essere ormai alle spalle”, grazie a un piano di efficientamento che sta procedendo più rapidamente delle previsioni iniziali.

Ristrutturazione in anticipo: tagli ai costi oltre le stime

Uno dei punti centrali della nuova narrativa su Nissan riguarda la riduzione strutturale dei costi. La società ha comunicato:

Tagli ai costi fissi per 160 miliardi di yen

Risparmi sui costi variabili per 240 miliardi di yen

Entrambe le voci risultano superiori alle precedenti stime degli analisti. Inoltre, il consolidamento della capacità produttiva sta contribuendo a rendere più sostenibile la struttura industriale del gruppo.

Outlook 2026: perdita netta pesante, ma miglioramento operativo

Il management prevede per l’intero esercizio fiscale 2026 una perdita netta di 650 miliardi di yen, principalmente legata a componenti non monetarie connesse alla ristrutturazione.

Tuttavia, sul fronte operativo, la previsione è stata significativamente migliorata: la perdita operativa attesa è stata ridotta a 60 miliardi di yen rispetto ai 275 miliardi precedentemente stimati. Un segnale che indica minori costi e una traiettoria di recupero più rapida del previsto.

Nuovi modelli e ibrido per rilanciare la crescita

Guardando ai prossimi trimestri, Nissan punta su:

Lancio di nuovi modelli

Rafforzamento della gamma ibrida

Razionalizzazione della capacità produttiva

Restano tuttavia alcune incognite legate al mercato dei veicoli elettrici, dove la concorrenza e la pressione sui margini rimangono elevate.

Il forte rimbalzo in Borsa riflette una crescente fiducia del mercato nella capacità del gruppo giapponese di completare la ristrutturazione e tornare progressivamente a una redditività sostenibile. Per gli investitori, il tema ora non è più la sopravvivenza, ma la velocità e la solidità del rilancio industriale.

