Le azioni di Otsuka Holdings hanno registrato un netto aumento alla Borsa di Tokyo, spinte dall’annuncio dell’approvazione accelerata da parte della FDA statunitense per Voyxact, un nuovo farmaco sperimentale contro una malattia renale rara e progressiva: la nefropatia da immunoglobulina A primaria (IgAN).

Voyxact è progettato per ridurre la proteinuria, ovvero l’eccessiva presenza di proteine nelle urine, considerata uno dei principali indicatori della progressione verso l’insufficienza renale. Si tratta di una iniezione sottocutanea da somministrare ogni quattro settimane.

L’approvazione della FDA si basa su risultati preliminari dello studio di Fase 3, i quali hanno evidenziato che Voyxact può ridurre la proteinuria del 51% rispetto al placebo dopo soli nove mesi di trattamento. Un dato considerato molto promettente dagli esperti del settore.

Questo farmaco rappresenta una novità assoluta nel panorama terapeutico: è infatti la prima terapia approvata in grado di bloccare APRIL, una proteina coinvolta nei meccanismi che portano allo sviluppo dell’IgAN. Il suo bersaglio biologico innovativo lo rende un potenziale punto di svolta nel trattamento della malattia.

Secondo Otsuka, la riduzione della proteinuria è riconosciuta come marcatore surrogato affidabile per prevedere un possibile rallentamento del danno renale. Tuttavia, l’azienda ha precisato che gli effetti a lungo termine sulla funzionalità dei reni devono ancora essere confermati.

L’approvazione ottenuta è di tipo accelerata, il che significa che la mantenuta autorizzazione dipenderà dai risultati dello studio VISIONARY, attualmente in corso. Questo studio è focalizzato nel valutare l’impatto reale del farmaco sul declino della funzione renale, con esiti attesi nei primi mesi del 2026.

L’annuncio ha avuto un impatto immediato anche sui mercati finanziari: le azioni Otsuka hanno toccato un rialzo fino al 7%, arrivando a quota 9.270 yen durante le contrattazioni mattutine.

Con Voyxact, Otsuka potrebbe aprire una nuova strada terapeutica per i pazienti affetti da IgAN, una patologia rara, progressiva e spesso difficilmente trattabile con i farmaci convenzionali.

