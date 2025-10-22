Pop Mart - BorsaInside.com

Le azioni di Pop Mart International Group (HK:9992) hanno registrato un deciso balzo in avanti dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del terzo trimestre, che hanno mostrato un incremento dei ricavi fino al 250% su base annua. Il colosso cinese dei giocattoli da collezione, celebre per le sue iconiche bambole Labubu, continua a rafforzare la propria presenza sia sul mercato interno sia in quello internazionale.

Secondo quanto comunicato dall’azienda con sede a Pechino, i ricavi non certificati relativi al periodo luglio-settembre hanno registrato una crescita compresa tra il +245% e il +250% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Il risultato è stato favorito dal ritorno dei consumi in Cina e dall’espansione delle vendite attraverso piattaforme online e canali esteri, due segmenti che hanno mostrato un’accelerazione notevole nel corso dell’anno.

Sul mercato di Hong Kong, le azioni Pop Mart hanno toccato un rialzo massimo dell’8%, arrivando a quota 270,2 HK$, per poi stabilizzarsi intorno al +4,2% nella seduta di metà mattina asiatica.

I dati trimestrali rivelano una crescita interna compresa tra il +185% e il +190%, mentre i ricavi internazionali hanno registrato un incremento ancora più significativo, pari al +365%-370%. L’azienda ha evidenziato che le vendite online in Cina sono più che quadruplicate, superando nettamente la crescita del 130%-135% registrata nei negozi fisici.

La performance migliore arriva però dai mercati esteri, con risultati eccezionali in particolare nelle Americhe, dove le entrate sono aumentate di oltre il 1.265%. Anche Europa e altre regioni hanno mostrato una crescita a tre cifre, superiore al 730%, segno di un’espansione globale sempre più efficace e di un brand in costante ascesa.

Pop Mart ha precisato che i dati pubblicati sono stime preliminari e potrebbero subire lievi revisioni una volta completate le verifiche ufficiali. Tuttavia, il trend appare chiaro: la società sta vivendo una fase di forte ripresa e consolidamento internazionale, sostenuta da una strategia di marketing mirata e da un portafoglio di prodotti sempre più riconoscibile tra i giovani consumatori di tutto il mondo.

