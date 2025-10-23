Il colosso del lusso italiano continua la sua corsa sul mercato nonostante le evidenti sfide globali.

Il gruppo Prada ha infatti chiuso i primi nove mesi del 2025 con risultati che fanno felici gli stakeholders, pur in un contesto di relativa prudenza. I ricavi netti hanno superato la soglia dei 4 miliardi di euro, raggiungendo quota 4.070 milioni con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Considerando i cambi correnti, la crescita si attesta al 6%, un risultato comunque notevole in un contesto economico incerto.

Il terzo trimestre rappresenta il diciannovesimo consecutivo di crescita per il gruppo, confermando una strategia vincente che sembra immune alle turbolenze del mercato del lusso. Le vendite retail, che rappresentano il termometro più diretto della salute del brand, sono aumentate del 9,3% arrivando a 3.647 milioni di euro.

Miu Miu: la sorella “minore” diventa protagonista

Se c’è una vera star in questa storia finanziaria, questa ha probabilmente il nome di Miu Miu. La linea giovane del gruppo ha registrato una crescita esplosiva del 41% nelle vendite retail rispetto all’anno precedente, dimostrando di essere molto più di un semplice marchio satellite. Anche nel terzo trimestre, nonostante un confronto con un periodo già straordinario (+105% nello stesso periodo del 2024), Miu Miu ha continuato a crescere del 29%.

Il successo di Miu Miu compensa ampiamente la leggera flessione del marchio principale Prada, che ha visto le vendite retail scendere dell’1,6% nei nove mesi e dello 0,8% nel trimestre. Una strategia di gruppo che dimostra come la diversificazione dei brand possa rappresentare un’efficace protezione contro le fluttuazioni del mercato.

La Cina torna a sorridere

Un aspetto particolarmente interessante per chi investe nelle azioni Prada riguarda l’espansione geografica. Il gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra (+10%) nella regione Asia Pacifico, con segnali particolarmente incoraggianti dal mercato cinese, che mostra segni di ripresa dopo un periodo di rallentamento.

Questa performance nell’area asiatica, dove le vendite retail hanno raggiunto 1.216 milioni di euro nei nove mesi, rappresenta un segnale importante per il futuro del gruppo, considerando che il mercato del lusso asiatico è considerato il principale motore di crescita del settore.

Le strategie vincenti secondo i vertici

I vertici di Prada non nascondono la soddisfazione per questi risultati. Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo, ha sottolineato come il gruppo continui a puntare su “creatività, prodotti di eccellenza e artigianalità”, elementi che considera fondamentali per garantire “una rilevanza duratura e una crescita sostenibile”.

Anche l’amministratore delegato Andrea Guerra si è detto fiducioso, sottolineando l’importanza di “investire in prodotti ed esperienze che emozionino i clienti” e di perseguire “l’eccellenza in termini di agilità e flessibilità”, nonostante il contesto di mercato resti sfidante.

Cosa significa tutto questo per chi investe in Prada?

Per gli investitori attuali o potenziali del titolo Prada, questi risultati offrono diverse chiavi di lettura:

Resilienza del modello di business : 19 trimestri consecutivi di crescita dimostrano una solidità rara

: 19 trimestri consecutivi di crescita dimostrano una solidità rara Diversificazione efficace : il successo di Miu Miu compensa il rallentamento di Prada

: il successo di Miu Miu compensa il rallentamento di Prada Presenza globale bilanciata : la crescita in Asia bilancia eventuali difficoltà in altri mercati

: la crescita in Asia bilancia eventuali difficoltà in altri mercati Strategia di lungo periodo : l’attenzione alla qualità e all’artigianalità protegge dai trend passeggeri

: l’attenzione alla qualità e all’artigianalità protegge dai trend passeggeri Management stabile: la visione chiara dei vertici garantisce continuità nella strategia

Elementi che suggeriscono che, nonostante le sfide del settore lusso a livello globale, Prada rappresenti ancora un’opzione interessante per chi cerca investimenti nel comparto con un buon equilibrio tra solidità e potenziale di crescita.

