SMIC - BorsaInside.com

Le azioni di Semiconductor Manufacturing International Corp hanno registrato un deciso progresso alla Borsa di Hong Kong, spinte dal rafforzamento della partecipazione da parte del principale fondo governativo cinese dedicato ai semiconduttori e da un clima di fiducia crescente attorno al comparto dell’intelligenza artificiale.

Nel corso della seduta di lunedi, il titolo SMIC ha guadagnato circa il 2%, arrivando a quota 76,55 dollari di Hong Kong e facendo meglio dell’andamento complessivamente stabile del mercato locale. A sostenere le quotazioni è stata soprattutto la comunicazione ufficiale relativa al China Integrated Circuit Industry Investment Fund, noto come ICF, che ha incrementato in modo significativo la propria presenza nel capitale della società.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Secondo quanto riportato nei documenti depositati presso la Borsa di Hong Kong, il fondo statale ha portato la propria partecipazione dal 4,79% di fine dicembre al 9,25%. L’operazione rientra in una più ampia strategia industriale e finanziaria che prevede il rafforzamento delle capacità produttive interne nel settore dei chip, considerato strategico da Pechino.

L’aumento della quota è avvenuto contestualmente a una maxi operazione societaria: SMIC ha emesso nuove azioni a favore dell’ICF per completare l’acquisizione totale di Semiconductor Manufacturing North China Corp, per un valore complessivo di 40,6 miliardi di yuan, pari a circa 5,79 miliardi di dollari. Un’operazione che consolida ulteriormente la posizione del gruppo come fulcro della filiera cinese dei semiconduttori.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il movimento si inserisce in un contesto più ampio di sostegno pubblico all’industria tecnologica nazionale. La Cina sta accelerando sul fronte dell’autosufficienza nei chip avanzati, soprattutto quelli destinati alle applicazioni di intelligenza artificiale, un segmento in forte espansione a livello globale. In questo scenario, SMIC rappresenta l’asset industriale chiave su cui il governo sta costruendo la propria strategia di lungo periodo.

Il rimbalzo non ha riguardato solo SMIC. Anche altri titoli cinesi legati ai semiconduttori hanno mostrato una buona intonazione. Hua Hong Semiconductor Ltd ha messo a segno un rialzo vicino al 3%, mentre Cambricon Technologies Corp Ltd e Moore Threads Technology Co Ltd hanno registrato progressi rispettivamente del 2,3% e del 3,6%.

L’avvio del 2026 si sta rivelando particolarmente positivo per l’intero comparto asiatico dei semiconduttori, sostenuto dall’aspettativa di una domanda strutturalmente più elevata legata allo sviluppo e alla diffusione dell’intelligenza artificiale.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com