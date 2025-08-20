Titoli asiatici - BorsaInside.com

I mercati asiatici hanno registrato un brusco crollo mercoledì, trascinati dalle pesanti perdite di Wall Street e dal crescente pessimismo sul futuro dell’intelligenza artificiale. Dopo settimane di rally, gli investitori hanno preferito consolidare i profitti, spinti da nuovi segnali di incertezza sia sul fronte tecnologico che su quello macroeconomico.

Il sell-off ha preso forza dopo le indiscrezioni secondo cui il governo statunitense starebbe valutando la possibilità di acquisire partecipazioni dirette in alcune delle principali aziende del settore chip e IA, sulla scia di quanto già avvenuto con Intel (NASDAQ: INTC) tramite i fondi del CHIPS Act. Secondo Reuters, Washington potrebbe ampliare questa strategia coinvolgendo altri colossi tecnologici che hanno beneficiato dei finanziamenti dell’era Biden, aumentando così la percezione di un controllo governativo più stretto.

Nel frattempo, il NASDAQ Composite ha chiuso in calo dell’1,5% martedì, un segnale che ha pesato sulle piazze asiatiche.

SoftBank crolla, vendite massicce sui titoli dei chip

Il titolo peggiore della giornata è stato SoftBank Group Corp. (TYO:9984), che ha perso oltre il 9%, segnando uno dei cali più marcati degli ultimi mesi. Male anche Advantest Corp. (TYO:6857), fornitore di Nvidia, che ha ceduto il 6%, mentre Tokyo Electron (TYO:8035) e Renesas Electronics (TYO:6723) hanno perso rispettivamente l’1,8% e il 3,2%.

In Cina, le vendite hanno colpito i big dell’e-commerce e dei servizi digitali: Baidu (NASDAQ:BIDU), Alibaba (HK:9988) e Tencent Holdings (HK:0700) hanno perso tra lo 0,8% e il 2%. Xiaomi (HK:1810) ha limitato i danni grazie ai buoni risultati del secondo trimestre, pubblicati martedì.

Tra i produttori di semiconduttori, SMIC (HK:0981), il più grande produttore di chip cinese, ha registrato cali più contenuti grazie alla sua limitata esposizione al mercato internazionale dell’IA.

In Corea del Sud, SK Hynix (KS:000660) ha perso oltre il 3%, seguendo il calo di Nvidia (NASDAQ:NVDA), suo principale cliente. Samsung Electronics (KS:005930), invece, è rimasta sostanzialmente stabile.

A Taiwan, TSMC (TW:2330), principale fornitore di Nvidia, ha chiuso in ribasso di quasi il 4%, risentendo delle prese di profitto.

Il rapporto del MIT scuote il mercato: “IA generativa, ritorni quasi nulli”

A peggiorare il sentiment degli investitori è stato un rapporto del Massachusetts Institute of Technology, che ha lanciato un vero e proprio allarme sul business dell’IA generativa. Secondo lo studio, il 95% delle organizzazioni non sta ottenendo alcun ritorno significativo dagli investimenti in questo settore, e solo il 5% dei progetti pilota genera valore concreto.

Questi dati hanno fatto emergere il timore che il boom dell’IA possa essere sovrastimato e che il recente rally dei titoli tech sia stato alimentato più dall’hype che da fondamentali solidi.

Il quadro si è fatto ancora più incerto dopo le dichiarazioni di Sam Altman, CEO di OpenAI, che ha avvertito della possibile formazione di una “bolla dell’IA”, spaventando ulteriormente gli investitori.

Nvidia sotto pressione e attesa per i dati trimestrali

Le tensioni sul settore arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione degli utili trimestrali di Nvidia, considerata il punto di riferimento del mercato dell’IA. Gli analisti prevedono risultati record, ma l’attesa sta alimentando una volatilità crescente: le azioni del colosso dei chip hanno perso circa il 3,5% nella seduta di martedì.

Dopo una fase di crescita esplosiva tra fine luglio e inizio agosto, i titoli tecnologici appaiono oggi più vulnerabili alle prese di profitto e al peggioramento del sentiment di mercato.

L’attesa per Powell e i timori sui tassi USA

A pesare ulteriormente sulle borse asiatiche è anche l’incertezza sulla politica monetaria statunitense. I mercati sono in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, previsto per venerdì al Jackson Hole Symposium. Un eventuale orientamento verso politiche più restrittive potrebbe esercitare ulteriore pressione sul settore tecnologico, già in difficoltà.

Prospettive di breve termine

Il mercato tecnologico asiatico sta affrontando un mix di fattori negativi:

Crescente intervento governativo negli Stati Uniti

negli Stati Uniti Dubbi sull’efficacia reale dell’IA generativa

Attese incerte sugli utili di Nvidia

Timori sui tassi di interesse e sull’economia globale

Finché non arriveranno segnali chiari da parte della Federal Reserve e dati concreti sugli utili delle big tech, è probabile che la volatilità rimanga elevata e che gli investitori continuino ad adottare un approccio prudente.

