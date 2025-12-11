Softbank Group - BorsaInside.com

Le borse giapponesi hanno aperto la giornata con un forte segnale negativo e il protagonista in rosso è stato Softbank Group, travolto da un’ondata di vendite che ha riportato sotto i riflettori la questione più discussa del momento: le spese miliardarie per l’intelligenza artificiale stanno davvero producendo valore?

Giovedì il titolo Softbank (TYO 9984) ha ceduto quasi l’8 percento, scivolando a 17.210 yen, minimo della settimana e peggior performance dell’intero Nikkei 225, che ha perso oltre un punto percentuale. Il crollo non è arrivato dal nulla: è stata la diretta conseguenza della notte difficile vissuta da Oracle, precipitata a Wall Street con un tonfo superiore al 10 percento.

Oracle delude sul fronte ricavi e aumenta ancora le spese: scatta l’allarme IA

La società guidata da Larry Ellison ha pubblicato i conti del secondo trimestre fiscale: utili migliori delle attese, ma ricavi inferiori al target e soprattutto una guidance debole per il trimestre in corso. A preoccupare gli investitori è stato anche l’ennesimo incremento delle spese: Oracle prevede ora 50 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture per il 2026, contro i 35 inizialmente programmati.

Questo cambio di rotta ha riacceso una domanda già latente: come verranno monetizzate queste spese colossali?

In parallelo, pesa anche il recente aumento del debito, accumulato per finanziare l’espansione dei data center dedicati ai servizi IA.

Secondo gli analisti di BMO, l’esposizione di Oracle verso OpenAI rappresenta un rischio strutturale: la startup ha impegni finanziari immensi e un modello di sostenibilità ancora tutto da dimostrare.

Softbank nel mirino per l’esposizione totale a OpenAI

Il vento di sfiducia ha travolto Softbank perché il gruppo di Masayoshi Son è uno dei principali sostenitori dell’ecosistema OpenAI.

Il CFO Yoshimitsu Goto ha ribadito nei giorni scorsi al Nikkei che Softbank è concentrata solo su OpenAI e non ha intenzione di finanziare concorrenti.

Il conglomerato giapponese si è impegnato a investire fino a 40 miliardi di dollari nella società di Sam Altman e, per sostenere questo piano, ha confermato di aver venduto l’intera quota detenuta in NVIDIA, mossa che ha sorpreso più di un analista.

Il grande dilemma dell’IA: investimenti record ma ritorni ancora incerti

La tensione sui mercati nasce da un problema più ampio: l’intelligenza artificiale sta costando sempre di più, ma i ritorni economici non stanno crescendo con la stessa velocità.

Oracle, ad esempio, fornisce capacità nei data center direttamente a OpenAI, ma questo modello di business richiede capitali giganteschi e margini ancora da dimostrare. OpenAI, dal canto suo, continua a bruciare liquidità: secondo le stime interne, la società sarebbe pronta a spendere oltre 1 trilione di dollari in infrastrutture IA entro i prossimi cinque anni.

Finora, però, la redditività del settore rimane limitata e la concorrenza di colossi come Alphabet Google, con i loro modelli proprietari, rende il quadro ancora più complesso.

