Le azioni di Sumitomo Mitsui Financial (TYO:8316), la seconda banca più grande del Giappone, hanno chiuso una seduta difficile dopo la diffusione di una notizia che ha subito acceso l’attenzione degli investitori: l’istituto starebbe valutando un acquisto su larga scala di titoli di Stato giapponesi, in un momento in cui i mercati tornano a interrogarsi sulla sostenibilità del debito pubblico del Paese.

La reazione è stata immediata, perché quando una big bancaria muove grandi masse sul mercato obbligazionario, il segnale che arriva agli operatori è sempre forte e spesso ambiguo: può essere una strategia difensiva, ma anche una scommessa rischiosa se i rendimenti restano instabili.

Calo oltre il 3% a Tokyo e settore bancario sotto pressione

Durante le contrattazioni a Tokyo, il titolo Sumitomo Mitsui ha registrato un ribasso superiore al 3%, diventando uno dei pesi che hanno trascinato in basso l’indice Nikkei 225, in calo dello 0,4%. Il movimento non ha riguardato solo un singolo nome: anche Mitsubishi UFJ Financial Group (TYO:8306) e Mizuho Financial Group (TYO:8411) sono scese tra il 3% e il 4%, evidenziando un clima di prudenza generalizzato sul comparto bancario.

Quando più istituti importanti cedono contemporaneamente, il mercato non sta punendo una trimestrale o un evento isolato, ma sta reagendo a un rischio percepito come sistemico: quello legato ai bond e al contesto macro.

Il piano di Nagata: portafoglio di bond fino al raddoppio

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’amministratore delegato Arihiro Nagata avrebbe spiegato che la banca mira ad aumentare il proprio portafoglio di titoli di Stato fino a raddoppiare l’attuale dotazione, che oggi è stimata in 10,6 trilioni di yen, pari a circa 67 miliardi di dollari.

Un numero enorme, che da solo basta a far capire perché la notizia sia stata interpretata come potenzialmente impattante per l’intero mercato. Per una banca, detenere titoli di Stato può essere una scelta naturale perché offre stabilità e liquidità, ma in fasi di rendimenti in salita il valore dei bond può scendere e generare effetti negativi a bilancio, soprattutto se le posizioni sono ampie e concentrate.

Perché l’acquisto non sarebbe immediato

Nagata, però, avrebbe anche precisato che l’operazione non sarebbe fatta “di impulso” e che verrebbe eseguita in una fase più favorevole. In particolare, la banca punterebbe a muoversi solo dopo un ritorno più ampio sul mercato del debito e quando il recente balzo dei rendimenti in Giappone mostrerà segnali di stabilizzazione.

Questo passaggio è fondamentale, perché è proprio la volatilità dei rendimenti a rendere complesso qualunque piano di accumulo massiccio. Acquistare in un momento in cui i tassi continuano a salire significa esporsi al rischio di vedere i titoli acquistati perdere valore nel breve periodo, con ricadute sul sentiment e sulla solidità percepita.

Rendimenti ai massimi e preoccupazioni sul debito del Giappone

Il contesto è diventato improvvisamente più teso nel giro di pochi giorni. Questa settimana i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi sono saliti fino a toccare i livelli più alti degli ultimi decenni, un movimento che ha spinto molti investitori a riposizionarsi velocemente.

Il rialzo dei rendimenti, in sé, non è soltanto un dato tecnico: riflette una domanda più bassa di bond e una crescente richiesta di premio al rischio da parte del mercato. In parole semplici, chi compra debito giapponese chiede oggi un rendimento maggiore perché percepisce più incertezza, sia sul fronte politico sia sul fronte della tenuta dei conti pubblici.

Elezioni anticipate e timori su nuove spese e tagli fiscali

A complicare la situazione è stata la mossa politica della Primo Ministro Sanae Takaichi, che ha annunciato elezioni anticipate aprendo una fase in cui l’agenda economica rischia di diventare più aggressiva sul fronte della spesa pubblica.

Takaichi avrebbe infatti lasciato intendere piani per ulteriori stimoli fiscali e tagli alle tasse, due misure che, sommate, alzano automaticamente una domanda chiave: come verranno finanziate senza far esplodere ulteriormente il debito? È proprio questo dubbio che sta pesando sul mercato obbligazionario giapponese, perché quando gli investitori temono nuove emissioni o una gestione meno prudente, il prezzo dei bond tende a scendere e i rendimenti salgono.

La svendita dei JGB nell’ultima settimana

Le conseguenze si sono viste in modo netto. L’incertezza legata alla politica e alle prospettive di bilancio ha innescato una forte vendita di JGB (titoli di Stato giapponesi) nell’ultima settimana, accelerando il rialzo dei rendimenti e aumentando la tensione su tutto il comparto finanziario.

In questo scenario, il settore bancario finisce spesso al centro dell’attenzione perché le banche giapponesi sono tradizionalmente grandi detentrici di titoli di Stato e quindi più esposte agli effetti di mercato quando i prezzi dei bond oscillano con forza.

Perché il mercato ha reagito in modo così duro

Il calo di Sumitomo Mitsui non è legato solo al fatto che la banca voglia comprare titoli di Stato, ma al timing e al contesto. L’idea di incrementare un portafoglio obbligazionario proprio mentre i rendimenti corrono e la percezione del rischio aumenta ha acceso interrogativi sulla strategia e sulla possibile esposizione a ulteriori turbolenze.

Allo stesso tempo, molti investitori leggono queste mosse come un segnale che le grandi banche si stanno preparando a un periodo in cui la gestione della liquidità, il rapporto con il debito sovrano e l’evoluzione della politica fiscale saranno elementi determinanti per la stabilità dell’intero sistema finanziario giapponese.

