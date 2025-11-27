Azioni tech cinesi - BorsaInside.com

Le principali big tech cinesi finiscono nuovamente nel mirino degli Stati Uniti, e i mercati reagiscono immediatamente. Le azioni di Alibaba, Baidu e BYD hanno registrato un brusco calo alla Borsa di Hong Kong, dopo le indiscrezioni secondo cui il governo statunitense starebbe considerando di inserire queste aziende nell’elenco delle società che supporterebbero indirettamente le attività militari cinesi.

Secondo fonti vicine al Pentagono, già nel mese di ottobre sarebbe stata avallata una proposta per includere i tre colossi nella cosiddetta lista 1260H, un registro che raccoglie le aziende ritenute collegate, a vario titolo, all’Esercito Popolare di Liberazione. La decisione, tuttavia, sarebbe arrivata a ridosso di un importante momento di distensione nei rapporti commerciali tra Pechino e Washington, motivo per cui il dossier era rimasto in sospeso.

Giovedì, la notizia è tornata prepotentemente alla ribalta, e i mercati hanno reagito con immediatezza:

• Alibaba (HK:9988) ha chiuso a –2,2%

• Baidu Inc (HK:9888) ha perso circa l’1%

• BYD (HK:1211) ha registrato un calo simile, intorno all’1%

Il ribasso dei tre titoli, che rappresentano alcune delle aziende più influenti della tecnologia e dell’innovazione cinese, ha rallentato la performance complessiva dell’indice Hang Seng, che pur restando positivo (+0,3%) ha mostrato segni di evidente cautela.

L’eventuale inserimento nella lista 1260H non bloccherebbe le attività negli Stati Uniti, né imporrebbe sanzioni dirette o limitazioni operative. Tuttavia, la presenza in questo elenco rappresenterebbe un segnale di forte rischio reputazionale, in grado di scoraggiare partnership, investimenti e collaborazioni con aziende e istituzioni statunitensi, soprattutto nei settori più sensibili e avanzati come AI, semiconduttori e automotive elettrico.

Non solo Alibaba, Baidu e BYD: anche altre cinque società cinesi legate alla tecnologia avanzata e alla ricerca scientifica — Eoptolink Technology, Hua Hong Semiconductor, RoboSense Tech, WuXi AppTec e Zhongji Innolight — sarebbero state valutate per l’aggiunta all’elenco del Pentagono. Un segnale evidente che la tensione tecnologica tra USA e Cina si sta trasformando sempre più in una guerra strategica sul controllo dell’innovazione.

