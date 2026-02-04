Tencent - BorsaInside.com

Le azioni di Tencent tornano sotto pressione dopo una decisione che coinvolge direttamente WeChat e la promozione del chatbot proprietario Yuanbao. Il titolo del gigante tecnologico cinese ha registrato una flessione significativa, segnale di come il mercato sia estremamente sensibile alle scelte strategiche che riguardano l’ecosistema digitale del gruppo.

Le azioni Tencent scendono dopo la decisione su WeChat

La seduta di Hong Kong si è chiusa con un calo di circa il 4% per Tencent Holdings, con il prezzo che è scivolato a 558 dollari di Hong Kong. La performance negativa risulta ancora più evidente se confrontata con l’andamento generale del mercato, decisamente meno penalizzato. A innescare la reazione degli investitori è stata la notizia delle nuove limitazioni introdotte su WeChat riguardo alla diffusione dei link collegati a Yuanbao, il chatbot basato su intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda.

Perché WeChat ha limitato i link di Yuanbao

WeChat ha comunicato ufficialmente di aver bloccato l’apertura diretta dei collegamenti promozionali di Yuanbao nelle chat private e di gruppo. Il provvedimento nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, che lamentavano un aumento eccessivo di messaggi promozionali legati alla campagna delle “buste rosse”, una funzione tradizionalmente molto utilizzata durante il Capodanno Lunare per inviare denaro digitale.

Il sistema incentivava gli utenti a completare attività e condividere link per ottenere ricompense, ma la dinamica ha generato un effetto collaterale importante: molte chat di gruppo sono state sommerse da messaggi ripetitivi e percepiti come invasivi.

La lotta alla condivisione promozionale aggressiva

Nel comunicato pubblicato sulla piattaforma, WeChat ha parlato esplicitamente di intervento contro comportamenti di condivisione induttiva. L’obiettivo dichiarato è ridurre lo spam e proteggere la qualità dell’esperienza utente, elemento centrale per la piattaforma che conta centinaia di milioni di utenti attivi.

Le nuove restrizioni sono entrate in vigore immediatamente, dimostrando la volontà di Tencent di agire con rapidità per evitare che le iniziative promozionali possano compromettere l’equilibrio dell’ecosistema.

Yuanbao modifica la strategia per ripristinare l’esperienza utente

Il team responsabile di Yuanbao ha confermato di essere già al lavoro per aggiornare il meccanismo di condivisione. L’obiettivo è adattare le campagne promozionali alle nuove linee guida, cercando di mantenere il coinvolgimento degli utenti senza generare frizioni all’interno della piattaforma.

La vicenda mette in evidenza quanto sia delicato il bilanciamento tra crescita dell’intelligenza artificiale, marketing virale e tutela dell’esperienza utente, fattori che possono influenzare rapidamente anche l’andamento in Borsa.

