Le azioni di Tokyo Electric Power Co hanno registrato un deciso rialzo nella seduta di lunedì dopo l’annuncio ufficiale dell’azienda sull’avvio delle procedure per rimettere in funzione un reattore della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, l’impianto atomico più grande al mondo in termini di capacità installata.

La notizia rappresenta un passaggio strategico di enorme rilevanza per la utility giapponese, che da oltre dieci anni convive con le conseguenze del disastro di Fukushima, evento che aveva portato allo stop quasi totale delle sue attività nucleari. La struttura di Kashiwazaki-Kariwa, situata nella prefettura di Niigata, è considerata un asset chiave per il futuro energetico del gruppo.

In Borsa, il titolo TEPCO ha reagito con forza: le azioni quotate a Tokyo sono arrivate a guadagnare fino al 9%, toccando quota 715 yen nelle prime ore di contrattazione e segnando così il livello più alto dell’ultimo mese.

Secondo quanto comunicato dalla società, l’obiettivo è riavviare uno dei reattori ad acqua bollente avanzati già entro la fine del mese, a condizione che vengano ottenute tutte le autorizzazioni dalle autorità locali e completati gli ultimi passaggi richiesti dalle normative di sicurezza. Negli ultimi mesi TEPCO ha intensificato gli investimenti e i controlli per soddisfare i rigorosi standard imposti dopo Fukushima.

Dal punto di vista industriale, il ritorno alla produzione nucleare consentirebbe all’azienda di ridurre in modo significativo la dipendenza dai combustibili fossili importati, in particolare gas naturale liquefatto e carbone. Questo aspetto è cruciale in una fase di forte instabilità dei mercati energetici globali, dove la volatilità dei prezzi incide pesantemente sui costi operativi delle utility.

Il progetto si inserisce inoltre nel più ampio orientamento del Giappone verso una graduale riattivazione del nucleare, considerato uno strumento fondamentale per migliorare la sicurezza energetica nazionale, contenere le emissioni di CO₂ e diminuire l’esposizione del Paese alle importazioni di materie prime energetiche. In questo contesto, la mossa di Tokyo Electric viene letta dagli investitori come un segnale di svolta strutturale, capace di incidere sia sui conti aziendali sia sull’intero settore energetico giapponese.

