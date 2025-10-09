Azioni terre rare cinesi - BorsaInside.com

Le azioni cinesi legate alle terre rare hanno registrato un forte aumento in Borsa dopo che Pechino ha annunciato una nuova estensione dei controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate.

La mossa, decisa dal Ministero del Commercio, segna un ulteriore passo nella strategia della Cina per mantenere il controllo globale sulla filiera dei minerali critici, fondamentali per i settori della difesa, dei semiconduttori e delle energie rinnovabili.

Secondo il nuovo regolamento, le aziende cinesi non potranno più avviare cooperazioni tecnologiche con entità straniere senza una specifica approvazione governativa. Inoltre, le esportazioni che riguardano tecnologie per la lavorazione di magneti e leghe avanzate saranno sottoposte a un sistema di licenze più rigido.

Tutte le forniture connesse a progetti militari esteri verranno completamente vietate, mentre quelle dirette all’industria dei chip e dei semiconduttori subiranno controlli ancora più stringenti.

Queste restrizioni rispondono alla crescente competizione globale sulle catene di approvvigionamento delle terre rare, elementi indispensabili per la produzione di smartphone, veicoli elettrici, radar e componenti ad alta tecnologia.

L’obiettivo di Pechino è chiaro: proteggere il proprio know-how industriale e rafforzare la propria posizione dominante in un mercato in cui la Cina già detiene oltre il 70% della capacità mondiale di raffinazione.

La reazione del mercato è stata immediata. A Shanghai, China Northern Rare Earth (SS:600111) ha guadagnato circa il 9%, mentre Shenghe Resources Holding Co Ltd (SS:600392) è salita del 7%. Ancora più forte la performance di Jl Mag Rare-Earth (SZ:300748), che a Shenzhen ha registrato un rialzo superiore al 12%.

Questa nuova stretta arriva dopo una serie di misure introdotte dal 2023, volte a collegare sempre di più la politica mineraria cinese agli obiettivi di sicurezza nazionale e autosufficienza tecnologica.

Il messaggio di Pechino è inequivocabile: le terre rare non sono più soltanto una risorsa economica, ma un asset strategico da difendere in un mondo sempre più competitivo sul piano energetico e tecnologico.

