Le azioni di TSMC hanno chiuso in ribasso nella seduta di venerdì, penalizzate dalle prese di profitto dopo aver toccato nuovi massimi storici. Il colosso taiwanese dei semiconduttori, leader mondiale nella produzione di chip su commissione, ha infatti presentato risultati trimestrali record, ma gli investitori hanno reagito con cautela in un contesto dominato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e dal crescente peso del settore legato all’intelligenza artificiale.

A Taipei, il titolo TSMC (TW:2330) è sceso del 2%, fermandosi a 1.450 dollari taiwanesi dopo aver raggiunto nei giorni scorsi il picco storico di 1.485 dollari. Anche a Wall Street, le azioni quotate sul NYSE (TSM) hanno registrato una flessione dell’1,6%.

L’azienda ha annunciato un utile netto record nel terzo trimestre 2025 e ha rivisto leggermente al rialzo le stime sui ricavi per l’anno in corso, sostenuta dalla domanda crescente di chip per applicazioni AI e data center. Secondo TSMC, l’espansione dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale continuerà a trainare la crescita anche nei prossimi trimestri.

Nonostante le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sull’esportazione di chip avanzati verso la Cina, TSMC ha minimizzato l’impatto sul proprio business, sottolineando che le commesse di grandi clienti come NVIDIA e Apple garantiranno una solida copertura della domanda.

Il mercato ha accolto positivamente i risultati: Citi ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo del titolo da 1.600 a 1.800 dollari taiwanesi, confermando la fiducia nella leadership tecnologica dell’azienda. Anche UBS ha seguito la stessa linea, alzando il target price. Tuttavia, Deutsche Bank ha espresso un giudizio più prudente, avvertendo che un eccesso di domanda nel comparto AI potrebbe mettere sotto pressione la capacità produttiva di TSMC, lasciando spazio ai concorrenti nel 2026.

Il resto del comparto dei semiconduttori asiatici ha mostrato un andamento disomogeneo. Dopo il rally dei giorni precedenti, gli investitori hanno preferito consolidare i guadagni. In Giappone, Advantest Corp. (fornitore di Nvidia) ha perso il 3,3%, mentre Renesas Electronics è scesa del 2%.

I titoli cinesi hanno sofferto maggiormente: SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) è crollata di oltre il 5% a Hong Kong, seguita da Hua Hong Semiconductor (-3,4%) e Cambricon Technologies, specializzata in chip per l’intelligenza artificiale, che ha ceduto l’1,6%.

In controtendenza, le società sudcoreane hanno proseguito la loro corsa ai massimi storici: Samsung Electronics ha guadagnato lo 0,5%, mentre SK Hynix ha chiuso con un incremento del 3,1%. Le due aziende stanno beneficiando degli accordi strategici con OpenAI, che prevedono la fornitura di chip di nuova generazione e la costruzione di infrastrutture per data center destinati a supportare lo sviluppo dell’AI generativa.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

