Le azioni di Urban Company Ltd (NSE: URBN) hanno vissuto un debutto esplosivo sul mercato azionario indiano, registrando un balzo superiore al 70% già nelle prime contrattazioni. La piattaforma leader nei servizi domestici digitali, molto diffusa in India, ha attirato un’ondata di entusiasmo da parte degli investitori, confermandosi come una delle IPO più attese del 2025.

Il titolo ha aperto le contrattazioni a 162,25 rupie sulla National Stock Exchange, un valore nettamente superiore al prezzo di collocamento fissato a 103 rupie. Nei primi scambi il titolo ha toccato un massimo di 179 rupie, con un incremento del 74%, per poi stabilizzarsi intorno a quota 170,4 rupie alle ore 10:22 IST.

Il successo è stato sostenuto dalla forte domanda durante l’offerta pubblica iniziale: l’IPO ha permesso a Urban Company di raccogliere circa 19 miliardi di rupie (216 milioni di dollari), grazie a una combinazione di nuove azioni emesse e vendite da parte degli investitori già presenti in società. La domanda ha superato di oltre 100 volte l’offerta disponibile, segnale evidente dell’elevato interesse del mercato.

La quotazione brillante si inserisce in un contesto di solida crescita finanziaria. Nell’anno concluso a marzo 2025, Urban Company ha riportato un incremento dei ricavi superiore al 35% su base annua, raggiungendo per la prima volta la redditività operativa. Questo risultato ha rafforzato la fiducia degli investitori sul potenziale di lungo periodo dell’azienda.

Il debutto di Urban Company conferma l’attenzione crescente verso il settore dei servizi digitali al consumo in India, un mercato in rapida espansione che sta attirando capitali nazionali e internazionali. Il successo dell’IPO rappresenta quindi non solo una vittoria per la società, ma anche un segnale dell’ottimismo che caratterizza l’intero comparto tech e dei servizi online nel subcontinente indiano.

