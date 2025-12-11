ZTE - BorsaInside.com

La giornata di giovedì si è rivelata estremamente negativa per ZTE Corp, con un forte scossone sui mercati asiatici causato da nuove indiscrezioni riguardo a una possibile sanzione multimiliardaria negli Stati Uniti. Secondo fonti vicine al dossier, l’azienda cinese sarebbe vicina a un accordo che includerebbe una multa superiore al miliardo di dollari, legata a accuse di corruzione, frode e violazioni nelle operazioni estere.

Il mercato ha reagito immediatamente alle indiscrezioni. A Shenzhen, il titolo ZTE (SZ:000063) ha lasciato sul terreno circa il 7,7 percento, scendendo a quota 38,77 yuan a metà seduta e toccando anche il livello più basso delle ultime tre settimane. Non è andata meglio alla quotazione gemella di Hong Kong (HK:0763), che ha registrato un tonfo vicino al 9,3 percento arretrando fino a 28,68 dollari di Hong Kong.

A diffondere le nuove preoccupazioni è stata un’anticipazione di Reuters, secondo cui la società starebbe negoziando con Washington per mettere fine a un’indagine aperta da diversi anni. Una fonte citata dall’agenzia ha suggerito che, in base alle valutazioni attuali, la sanzione potrebbe superare anche i 2 miliardi di dollari, qualora venissero confermate alcune delle violazioni contestate.

In una nota ufficiale, ZTE ha precisato di essere in dialogo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sottolineando al contempo che le attività produttive e operative proseguono regolarmente, senza impatti immediati sulla continuità aziendale.

Il rapporto tra ZTE e le autorità statunitensi è teso ormai da anni. L’azienda era finita sotto il mirino di Washington già nel 2017, dopo essersi dichiarata colpevole in relazione ad alcune violazioni delle normative sull’export. In seguito a quell’episodio, il governo americano aveva inserito ZTE nella propria lista delle entità soggette a restrizioni, limitando l’accesso dell’azienda a determinate tecnologie e forniture statunitensi.

Dal 2020, inoltre, ZTE è considerata dagli Stati Uniti come un potenziale rischio per la sicurezza nazionale, insieme ad altre grandi realtà del settore tecnologico cinese. Questa classificazione ha ampliato ulteriormente lo scontro e ha reso più complessi gli scambi commerciali con partner americani.

Le eventuali nuove sanzioni, se confermate, potrebbero rappresentare un’ulteriore sfida per la multinazionale, che opera come uno dei principali fornitori mondiali di infrastrutture per le telecomunicazioni e prodotti elettronici. Gli investitori, intanto, restano in allerta, in attesa di sviluppi ufficiali da parte di Washington.

