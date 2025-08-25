Azioni chip cinesi - BorsaInside.com

Lunedì i titoli tecnologici cinesi hanno registrato un forte rialzo, guidati soprattutto dai produttori di semiconduttori. La spinta arriva dal crescente controllo di Pechino sui chip esteri, in particolare quelli di Nvidia, e dall’aumento delle scommesse sullo sviluppo di processori nazionali per l’intelligenza artificiale.

Il mercato ha reagito positivamente anche alla presentazione del nuovo modello V3 di DeepSeek, progettato appositamente per sfruttare al meglio i chip di produzione cinese. L’azienda, già nota per aver rivoluzionato il settore con i suoi modelli R1 e V3, si conferma un attore strategico nello sviluppo dell’IA made in China.

Rally dei principali titoli dei semiconduttori cinesi

La giornata ha visto un’impennata generalizzata per molte società del settore. Tra le performance più rilevanti:

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) : +6% a Hong Kong, confermandosi leader nazionale per volume di produzione.

: +6% a Hong Kong, confermandosi leader nazionale per volume di produzione. Cambricon Technologies Corp Ltd : +8,6% a Shanghai, toccando un massimo storico grazie alla domanda crescente di chip AI.

: +8,6% a Shanghai, toccando un grazie alla domanda crescente di chip AI. Hygon Information Technology Co Ltd : +15%, una delle migliori performance dell’intero comparto.

: +15%, una delle migliori performance dell’intero comparto. Hua Hong Semiconductor Ltd: unica eccezione negativa, in calo del 3%.

Questi movimenti sono stati alimentati dal timore che la stretta di Pechino sui chip esteri acceleri la corsa verso soluzioni domestiche per sostenere la competitività nell’IA.

Nvidia sotto pressione: stop alla produzione dell’H20

Il vero scossone per i mercati è arrivato con la notizia che Nvidia ha ordinato ad alcuni fornitori, tra cui Amkor Technology e Samsung Electronics, di interrompere la produzione dei componenti per il chip H20 destinato alla Cina.

Questa decisione segue l’intensificarsi dei controlli da parte di Pechino, che ha chiesto agli sviluppatori locali di giustificare gli acquisti di chip stranieri e di privilegiare soluzioni nazionali per processi sensibili. All’inizio di agosto, infatti, le autorità cinesi avevano già richiamato colossi come Tencent e Bytedance, invitandoli a motivare l’uso di chip non locali.

Nonostante ciò, l’H20 di Nvidia resta il chip più richiesto dagli sviluppatori di IA in Cina, grazie alle sue prestazioni superiori rispetto alla concorrenza. I processori Ascend di Huawei, pur rappresentando l’alternativa principale, risultano ancora distanti in termini di potenza e scalabilità.

DeepSeek spinge la corsa all’IA nazionale

La spinta verso l’autosufficienza tecnologica è stata rafforzata dal nuovo modello V3 di DeepSeek, ottimizzato per i chip di produzione cinese. La società, già considerata una delle realtà più promettenti nel panorama IA, ha però annunciato ritardi nello sviluppo di una versione avanzata a causa di problemi legati all’addestramento sui chip Huawei.

Questa situazione evidenzia come, nonostante gli investimenti miliardari, la Cina stia ancora affrontando difficoltà nell’eguagliare le performance dei chip americani. Tuttavia, l’obiettivo di Pechino resta chiaro: ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e accelerare lo sviluppo di soluzioni proprietarie.

Prospettive per Nvidia e per il mercato

La Cina rappresenta ancora un mercato cruciale per Nvidia, che solo a fine luglio aveva ottenuto l’autorizzazione per riprendere la vendita dell’H20 dopo mesi di tensioni commerciali tra Pechino e Washington. Un eventuale blocco definitivo potrebbe però pesare sui conti dell’azienda, che presenterà i risultati del secondo trimestre questa settimana.

Gli investitori guardano a Nvidia come a un termometro globale per misurare la domanda di intelligenza artificiale. Ogni restrizione sulle esportazioni verso la Cina potrebbe quindi avere impatti significativi non solo sui ricavi del colosso americano, ma anche sull’intero comparto tecnologico internazionale.

