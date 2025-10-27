Un'auto con la scritta Hyundai sullo sportello. Sullo sfondo un polo industriale
Hyundai - BorsaInside.com
Le azioni di Hyundai Engineering & Construction hanno registrato un forte rialzo nella seduta di lunedì, spinte dall’annuncio di un contratto storico nel settore nucleare statunitense. Il colosso sudcoreano delle costruzioni ha infatti ottenuto il suo primo grande accordo nel campo dell’energia nucleare negli USA, segnando un passo decisivo nella sua espansione internazionale.

Secondo quanto riportato dai principali media sudcoreani, Hyundai E&C ha firmato un accordo di progettazione di base con Fermi America, società americana attiva nello sviluppo di infrastrutture energetiche avanzate. Il contratto prevede la realizzazione dei lavori di ingegneria preliminare per quattro grandi reattori nucleari nello stato del Texas, all’interno di un ambizioso progetto energetico ad alto contenuto tecnologico.

L’intesa, firmata il 24 ottobre presso la sede centrale di Seoul, rappresenta la prima volta nella storia in cui una società di costruzioni coreana ottiene un incarico di progettazione per un progetto nucleare di larga scala negli Stati Uniti. Si tratta di un traguardo strategico che rafforza la posizione di Hyundai E&C come attore di rilievo nel mercato globale dell’energia.

Dopo l’annuncio, le azioni Hyundai E&C quotate alla Borsa di Seoul hanno toccato un picco dell’11,7%, raggiungendo quota 74.400 won nelle prime ore di contrattazione (05:41 GMT). Il rally riflette la fiducia degli investitori nella capacità dell’azienda di consolidare la propria presenza nel settore energetico internazionale.

Anche gli analisti hanno accolto positivamente la notizia. In una nota, Morgan Stanley ha sottolineato che il successo di Hyundai E&C potrebbe avere effetti favorevoli su Doosan Enerbility, che già ad agosto aveva firmato un memorandum d’intesa con Fermi America.

Tuttavia, gli esperti hanno aggiunto che sarà importante attendere i risultati del terzo trimestre per ottenere una visione più chiara sull’evoluzione della pipeline di ordini e sulle prospettive future dell’azienda.

Il nuovo contratto rientra nel più ampio progetto denominato “Complex Energy and Artificial Intelligence Campus”, un’iniziativa di Fermi America dal valore stimato di circa 700 trilioni di won (480 miliardi di dollari). L’obiettivo è creare un polo energetico e tecnologico all’avanguardia nei pressi di Amarillo, in Texas, capace di generare fino a 11 gigawatt di potenza combinando reattori nucleari di grandi dimensioni, piccoli reattori modulari (SMR) e impianti solari fotovoltaici.

L’energia prodotta sarà destinata principalmente ad alimentare un mega data center dedicato all’intelligenza artificiale, segnando un punto d’incontro tra energia sostenibile e tecnologie avanzate. Se completato con successo, il progetto potrebbe trasformarsi in un modello di riferimento globale per l’integrazione tra nucleare, rinnovabili e infrastrutture digitali, confermando Hyundai E&C tra i protagonisti della transizione energetica del futuro.

