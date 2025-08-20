un pupazzetto Labubu e la scritta Pop Mart sullo sfondo
PopMart Labubu - BorsaInside.com
Le azioni di Pop Mart International Group (HK:9992) hanno registrato un’impennata significativa, raggiungendo mercoledì un nuovo massimo storico a 305 HK$ dopo che l’amministratore delegato Wang Ning ha annunciato prospettive di crescita ben oltre le attese. L’azienda, celebre per la produzione dei giocattoli collezionabili Labubu, sta vivendo un momento d’oro grazie a un aumento esponenziale della domanda a livello globale.

Secondo le dichiarazioni del CEO durante una conference call con gli analisti, Pop Mart è ampiamente sulla strada per superare il target di ricavi 2025 fissato a 20 miliardi di yuan (circa 4 miliardi di dollari), con la possibilità concreta di oltrepassare questo traguardo grazie a un’espansione internazionale sempre più aggressiva.

Risultati semestrali da record

I dati diffusi martedì hanno confermato un primo semestre straordinario:

  • Utile netto in crescita di quasi +400% rispetto all’anno precedente
  • Ricavi complessivi in aumento del +204,4%
  • Serie “The Monsters”, trainata dal personaggio Labubu, con vendite da 4,81 miliardi di yuan, pari a oltre un terzo del fatturato totale
  • Altri brand di punta, come Molly e Crybaby, hanno superato 1 miliardo di yuan di vendite ciascuno

Il fenomeno Labubu

Il successo di Labubu non è solo commerciale, ma anche culturale. Le sue bambole “brutte-carine” sono diventate un fenomeno virale, sostenuto da sponsorizzazioni di celebrità e da un fiorente mercato secondario per le edizioni limitate. Questa combinazione di hype social, collezionismo e disponibilità limitata ha trasformato Labubu in un oggetto di culto globale, contribuendo in modo decisivo alla crescita di Pop Mart.

Espansione globale e nuove aperture

Pop Mart punta ora a consolidare il suo posizionamento internazionale con una strategia di espansione aggressiva. Entro la fine dell’anno l’azienda prevede:

  • 10 nuovi negozi negli Stati Uniti
  • L’apertura di punti vendita in Medio Oriente, Europa centrale e America Latina

Prospettive future

Grazie a un portafoglio di brand sempre più forte, a un mercato del collezionismo in continua espansione e a una strategia internazionale mirata, Pop Mart si posiziona come uno dei player più promettenti del settore dell’intrattenimento e dei giocattoli di fascia premium. Se il trend attuale dovesse proseguire, il superamento dei 20 miliardi di yuan di ricavi nel 2025 appare non solo probabile, ma quasi inevitabile.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.