Le borse asiatiche hanno reagito con entusiasmo alle ultime indiscrezioni provenienti da Pechino: secondo quanto riportato da Reuters, il governo cinese starebbe preparando nuove linee guida che vieterebbero l’uso di chip per intelligenza artificiale di produzione estera all’interno dei data center finanziati dallo Stato. L’obiettivo sarebbe chiaro: rafforzare la sovranità tecnologica e spingere la transizione verso una filiera completamente nazionale.

Le direttive, secondo le fonti citate, imporrebbero ai nuovi progetti pubblici di utilizzare esclusivamente semiconduttori AI made in China. Non solo: anche i progetti già in corso che abbiano installato componenti stranieri, ma che siano completati per meno del 30%, dovranno rimuovere o sostituire i chip importati con alternative locali.

La notizia ha immediatamente scatenato un’ondata di acquisti sul mercato azionario cinese. A Shanghai, Cambricon Technologies Corp. ha registrato un balzo del 7%, mentre Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), quotata a Hong Kong, ha guadagnato circa il 5%.

Anche Hua Hong Semiconductor ha visto le sue azioni crescere del 4%, seguita dal colosso tech Meituan, in rialzo di oltre il 2%. Nel complesso, l’indice Hang Seng TECH ha messo a segno un progresso superiore al 2%, trainato dall’ottimismo degli investitori.

Questa mossa rientra nella più ampia strategia di autonomia tecnologica promossa da Pechino, che da anni punta a ridurre la dipendenza da fornitori occidentali, in particolare dagli Stati Uniti. Tra i principali obiettivi c’è la volontà di colmare il divario con giganti come NVIDIA, leader mondiale nella produzione di GPU per l’intelligenza artificiale.

Il timing non è casuale. Solo pochi giorni fa, l’amministrazione statunitense ha confermato che i nuovi chip Blackwell di NVIDIA, tra i più avanzati al mondo, non potranno essere esportati verso la Cina per ragioni di sicurezza nazionale. Un segnale che ha ulteriormente rafforzato la determinazione del governo cinese a sviluppare una catena di approvvigionamento indipendente, capace di sostenere la crescente domanda interna di soluzioni AI.

Con queste nuove direttive, la Cina sembra voler imprimere un’accelerazione decisiva alla corsa verso la sovranità tecnologica, trasformando le restrizioni esterne in un potente incentivo alla crescita del proprio ecosistema di semiconduttori.

