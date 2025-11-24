Nvidia- BorsaInside.com

La giornata di lunedì ha visto un netto calo per diversi titoli azionari cinesi legati al settore dei semiconduttori, scatenato da indiscrezioni di forte impatto geopolitico ed economico. Secondo un recente report, l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump starebbe valutando la possibilità di autorizzare Nvidia a esportare in Cina il suo chip H200, uno dei processori più avanzati al mondo nel campo dell’intelligenza artificiale.

La notizia ha subito condizionato l’andamento del mercato: Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), il principale produttore cinese per capacità, ha perso fino al 7% a Hong Kong. Cambricon Technologies, specializzata in chip AI, ha inizialmente registrato un calo del 2%, salvo poi recuperare terreno.

Tra gli altri titoli del comparto, Hua Hong Semiconductor ha ceduto quasi il 6%, mentre NAURA Technology Group ha invece guadagnato circa il 2,6%. L’indice Hang Seng dei produttori di chip ha chiuso con un lieve ribasso, intorno allo 0,1%.

Il motivo di questa reazione non è soltanto legato alla possibile apertura commerciale, ma soprattutto alle implicazioni strategiche: l’H200 di Nvidia è considerato circa due volte più potente dell’attuale H20, che rappresenta la versione “limitata” autorizzata oggi per il mercato cinese a causa delle restrizioni imposte da Washington.

La prospettiva di un chip così avanzato sul mercato cinese crea preoccupazione tra le aziende locali, che stanno investendo massicciamente per raggiungere autosufficienza tecnologica e sviluppare soluzioni AI capaci di competere a livello globale.

L’amministrazione americana vedrebbe questa apertura non soltanto come un gesto distensivo verso Pechino, ma anche come una possibile strategia per ottenere vantaggi nell’accesso a materie prime strategiche, come terre rare e componenti essenziali per l’industria tecnologica statunitense. Tuttavia, la decisione non è imminente e si scontra con una crescente opposizione interna negli Stati Uniti.

Infatti, diversi legislatori americani stanno spingendo per rafforzare ulteriormente i divieti di esportazione, introducendo norme come la legge bipartisan GAIN AI, che imporrebbe alle aziende statunitensi di privilegiare la produzione e la fornitura interna prima di poter vendere chip avanzati alla Cina.

Pechino, dal canto suo, continua a rifiutare le restrizioni americane e prosegue con decisione verso una strategia di completa indipendenza tecnologica, sostenuta da ingenti investimenti pubblici sia nei chip che nell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è chiaro: ridurre la dipendenza da fornitori esteri, soprattutto in settori cruciali come hardware, semiconduttori e supercalcolo.

Le eventuali vendite dell’H200 in Cina potrebbero quindi rappresentare un punto di svolta non solo commerciale, ma anche geopolitico. Per le aziende locali, significherebbe affrontare una concorrenza molto più avanzata dal punto di vista tecnologico. Per gli Stati Uniti, sarebbe una mossa tattica in un contesto complesso che bilancia sicurezza nazionale, diplomazia e interessi economici.

