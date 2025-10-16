NIO - BorsaInside.com

Giornata negativa per NIO Inc. (HK:9866), le cui azioni hanno perso oltre il 4% alla Borsa di Hong Kong, scivolando fino a 51,65 HK$, dopo la notizia di una causa legale presentata dal fondo sovrano di Singapore GIC. Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, l’investitore accusa il produttore cinese di auto elettriche di aver alterato i propri bilanci attraverso pratiche contabili scorrette finalizzate a gonfiare i ricavi.

La denuncia, depositata presso un tribunale federale di New York, sostiene che NIO avrebbe riconosciuto in modo anticipato i ricavi provenienti dalla vendita di asset legati alle batterie alla sua joint venture Weineng (Mirattery), società in cui il gruppo detiene soltanto una quota di minoranza. Invece di contabilizzare i proventi in maniera progressiva, in linea con i pagamenti dei contratti di leasing, NIO avrebbe registrato l’intero importo immediatamente, generando così utili artificialmente più elevati.

Il fondo GIC, noto per essere uno dei principali investitori istituzionali nel settore dei veicoli elettrici (EV), sostiene che questa condotta abbia portato a prezzi azionari sopravvalutati, causando perdite economiche significative agli azionisti. La causa, depositata ad agosto, cita direttamente il fondatore e CEO William Li e l’ex direttore finanziario Steven Feng, ritenuti responsabili delle presunte irregolarità.

Nel frattempo, le azioni NIO continuano a mostrare volatilità sia sui listini di Hong Kong, Singapore e Stati Uniti, dove il titolo è doppiamente quotato. Secondo quanto riferito da Caixin, un tribunale americano avrebbe inoltre deciso di sospendere temporaneamente il procedimento, in attesa dell’esito di un’altra class action già avviata contro la società per motivi analoghi.

Questo nuovo capitolo giudiziario si aggiunge a un periodo complesso per il produttore cinese, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare pressioni sui margini di profitto, crescente concorrenza nel mercato EV e un rallentamento delle vendite in patria. Gli investitori osservano ora con attenzione gli sviluppi del caso, che potrebbe avere ripercussioni dirette sulla reputazione e sul valore di mercato di NIO nei prossimi mesi.

