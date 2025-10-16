Un'auto con marchio NIO, il logo in sovrimpressione in grande e un grafico finanziario in discesa sullo sfondo
NIO - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Giornata negativa per NIO Inc. (HK:9866), le cui azioni hanno perso oltre il 4% alla Borsa di Hong Kong, scivolando fino a 51,65 HK$, dopo la notizia di una causa legale presentata dal fondo sovrano di Singapore GIC. Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, l’investitore accusa il produttore cinese di auto elettriche di aver alterato i propri bilanci attraverso pratiche contabili scorrette finalizzate a gonfiare i ricavi.

La denuncia, depositata presso un tribunale federale di New York, sostiene che NIO avrebbe riconosciuto in modo anticipato i ricavi provenienti dalla vendita di asset legati alle batterie alla sua joint venture Weineng (Mirattery), società in cui il gruppo detiene soltanto una quota di minoranza. Invece di contabilizzare i proventi in maniera progressiva, in linea con i pagamenti dei contratti di leasing, NIO avrebbe registrato l’intero importo immediatamente, generando così utili artificialmente più elevati.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il fondo GIC, noto per essere uno dei principali investitori istituzionali nel settore dei veicoli elettrici (EV), sostiene che questa condotta abbia portato a prezzi azionari sopravvalutati, causando perdite economiche significative agli azionisti. La causa, depositata ad agosto, cita direttamente il fondatore e CEO William Li e l’ex direttore finanziario Steven Feng, ritenuti responsabili delle presunte irregolarità.

Nel frattempo, le azioni NIO continuano a mostrare volatilità sia sui listini di Hong Kong, Singapore e Stati Uniti, dove il titolo è doppiamente quotato. Secondo quanto riferito da Caixin, un tribunale americano avrebbe inoltre deciso di sospendere temporaneamente il procedimento, in attesa dell’esito di un’altra class action già avviata contro la società per motivi analoghi.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo nuovo capitolo giudiziario si aggiunge a un periodo complesso per il produttore cinese, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare pressioni sui margini di profitto, crescente concorrenza nel mercato EV e un rallentamento delle vendite in patria. Gli investitori osservano ora con attenzione gli sviluppi del caso, che potrebbe avere ripercussioni dirette sulla reputazione e sul valore di mercato di NIO nei prossimi mesi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.3 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
3.5 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
3.5 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.8 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.3 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
3.9 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.7 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.2 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.