Il 30 settembre 2025, Zijin Gold International (codice 2259.HK) ha fatto un ingresso spettacolare alla borsa di Hong Kong, con un rialzo che ha toccato in alcune fasi il 66-68 % rispetto al prezzo di collocamento.

La società, uno spin-off del gigante minerario cinese Zijin Mining (2899.HK), gestirà le operazioni aurifere internazionali del gruppo, concentrando attività in centri produttivi al di fuori della Cina.

IPO record, oversubscription massiccio e reazioni del mercato

L’IPO ha raccolto 3,2 miliardi di dollari vendendo 349 milioni di azioni al prezzo unitario di HKD 71,59 .

vendendo al prezzo unitario di . Le richieste sono state sbalorditive: la tranche al dettaglio è stata 241 volte oversubscritta , mentre quella istituzionale ha registrato una domanda pari a circa 20,4 volte l’offerta disponibile.

, mentre quella istituzionale ha registrato una domanda pari a circa l’offerta disponibile. All’apertura, il titolo è partito da HKD 111 , poi è salito fino a HKD 120 nei momenti più caldi della sessione — un balzo intraday vicino al 68 % .

, poi è salito fino a nei momenti più caldi della sessione — un balzo intraday vicino al . A fine giornata il prezzo ha chiuso intorno a HKD 114,80, con una performance giornaliera di circa +60 %.

Questo debutto lo colloca tra le IPO più performanti del mercato di Hong Kong degli ultimi dieci anni.

Impatti sul gruppo madre e valutazioni strategiche

L’effervescenza legata alla quotazione ha avuto effetti anche sulla casa madre, Zijin Mining, le cui azioni hanno guadagnato oltre l’8 % nella parte mattutina delle contrattazioni prima di stabilizzarsi e chiudere in sostanziale parità.

Con questo listino, la capitalizzazione di mercato implicita per Zijin Gold ha raggiunto valori intorno a 40 miliardi di dollari (o circa HKD 300 miliardi), riflettendo aspettative molto alte sugli utili futuri.

Tuttavia, alcuni analisti di macro-mercato avvertono che mantenere un tale slancio su base strutturale non sarà facile. La concorrenza internazionale, le tensioni geopolitiche lungo le catene di approvvigionamento minerarie e i rischi regolatori nei paesi dove Zijin opera (come Africa, Asia centrale e Sud America) rappresentano nodi critici da gestire.

Contesto favorevole: l’oro vola e i mercati cercano rifugio

Il tempismo della IPO non è stato casuale: nel 2025 l’oro ha guadagnato circa il 40-45 %, spinto da incertezze politiche, inflazione persistente e l’aspettativa che le banche centrali continuino a tagliare i tassi.

L’attrattiva dell’oro come bene rifugio nelle fasi di volatilità ha orientato molti investitori (istituzionali e retail) verso società aurifere quotate e strumenti correlati come ETF o fondi legati al settore mining.

Rischi e sguardo al futuro

Mentre l’euforia iniziale è evidente, è utile non sottovalutare i rischi:

Il fenomeno del “pop up IPO” — ossia guadagni considerevoli nelle prime fasi, seguiti da correzioni — è documentato in altri casi simili.

— ossia guadagni considerevoli nelle prime fasi, seguiti da correzioni — è documentato in altri casi simili. Le metriche di valutazione sono aggressive: si parla di ratio utili molto elevati, che dovranno essere giustificati da crescita operativa e margini stabili nel tempo.

Politica internazionale, normativa ambientale, rischi di esproprio o instabilità locale nei paesi minerari possono influire pesantemente.

L’uso dei proventi dell’IPO sarà un fattore chiave: la società ha indicato che investirà nelle acquisizioni e nello sviluppo delle miniere in paesi come Kazakhstan, Ghana e Suriname, nonché nel miglioramento delle infrastrutture esistenti.

