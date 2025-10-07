La scritta Sumitomo Realty sullo schermo di un pc con dei grafici a candele sullo sfondo
Sumitomo Realty - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni di Sumitomo Realty & Development Co. (TYO:8830) hanno registrato un nuovo record alla Borsa di Tokyo, dopo la diffusione di un report di Bloomberg che ha acceso l’interesse degli investitori. Secondo quanto riportato, il fondo americano Elliott Investment Management avrebbe avviato contatti con diverse società giapponesi per rilevare le loro partecipazioni nel colosso immobiliare nipponico.

Il fondo guidato da Paul Singer, noto per le sue strategie di investimento attivista, avrebbe proposto l’acquisto in blocco delle piccole partecipazioni incrociate detenute da alcune aziende locali, offrendo un prezzo in linea con il valore di mercato. Le fonti citate da Bloomberg indicano che l’insieme di queste quote rappresenterebbe meno del 5% del capitale totale di Sumitomo Realty.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

La notizia ha innescato un rally immediato in Borsa: nella seduta di martedì, i titoli della società immobiliare hanno guadagnato fino al 6,4%, toccando un massimo storico di 7.315 yen, segnale evidente della rinnovata fiducia del mercato nei confronti del gruppo.

Elliott, che già a giugno possedeva oltre il 3% delle azioni, avrebbe espresso l’intenzione di spingere Sumitomo Realty verso una maggiore efficienza nella gestione del capitale, accelerando il piano di cessione degli asset non strategici e la dismissione delle partecipazioni incrociate, per un valore stimato di circa 400 miliardi di yen.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Il fondo americano avrebbe inoltre criticato il piano decennale di dismissione previsto dal management di Sumitomo, ritenendolo troppo lento e privo della necessaria urgenza per massimizzare il valore per gli azionisti.

Il mercato, dal canto suo, sembra aver accolto positivamente la pressione esercitata da Elliott, interpretandola come un possibile catalizzatore per un riposizionamento strategico del gruppo immobiliare e un miglioramento della redditività nel medio periodo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.7 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
3.7 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
4.4 /5
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
4.1 /5
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 61% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.8 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.6 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.7 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.2 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.