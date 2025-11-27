Incendio Hong Kong (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

Le azioni di China Taiping Insurance Holdings hanno vissuto una seduta ad alta tensione alla Borsa di Hong Kong, zavorrate dai timori legati alle potenziali richieste di risarcimento in seguito al tragico incendio che ha colpito il complesso residenziale Wang Fuk Court, nella zona settentrionale dell’ex colonia britannica.

Nei primi minuti di contrattazione il titolo è scivolato fino a un -8,1%, toccando quota 16,77 HK$, a causa delle crescenti preoccupazioni del mercato su possibili ingenti esborsi assicurativi. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il complesso colpito dal rogo sarebbe coperto proprio da una polizza fornita da China Taiping.

Nel corso della giornata, tuttavia, il sentiment degli investitori si è parzialmente stabilizzato, consentendo al titolo di recuperare terreno e chiudere vicino alla parità, attestandosi a 18,21 HK$.

L’episodio ha alzato il livello di attenzione su tutto il comparto assicurativo locale. L’incendio, considerato il più drammatico degli ultimi decenni a Hong Kong, ha provocato almeno 44 vittime accertate e centinaia di dispersi, distruggendo intere torri residenziali nella zona di Tai Po.

Le dimensioni del disastro lasciano presagire potenziali richieste di risarcimento multimilionarie, in grado di impattare sensibilmente i bilanci delle compagnie coinvolte.

Il caso arriva in un momento delicato: dopo aver registrato risultati positivi nei primi mesi del 2025, China Taiping stava beneficiando di un clima di fiducia tra gli investitori. Tuttavia, eventi estremi come questo evidenziano quanto le catastrofi immobiliari possano rappresentare un fattore di rischio concreto per il settore assicurativo, influenzando rapidamente il sentiment del mercato.

Gli analisti sottolineano che l’evoluzione della vicenda sarà determinante per valutare l’impatto reale sui conti della società, mentre gli investitori restano in attesa di dati ufficiali sull’entità dei risarcimenti.

