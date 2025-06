La Borsa di Mosca segna una svolta storica con l’introduzione dei futures su Bitcoin legati all’ETF IBIT di BlackRock, pronta ad aprirsi a un mercato incentrato sulle criptovalute.

La Russia si apre ai derivati crypto

Il 4 giugno 2025, la Moscow Exchange (MOEX), la principale borsa russa, ha lanciato ufficialmente i primi futures su Bitcoin destinati agli investitori accreditati, segnando un punto di svolta nell’approccio della Russia verso gli asset digitali. Questi nuovi contratti derivati sono direttamente collegati all’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) di BlackRock, attualmente il più grande fondo spot su Bitcoin negli Stati Uniti.

I futures sono quotati in dollari americani ma vengono regolati in rubli russi, e rappresentano una modalità regolamentata per ottenere esposizione a Bitcoin attraverso un veicolo ETF, evitando la detenzione diretta dell’asset.

Questa mossa arriva in un momento in cui l’interesse globale per i derivati cripto è in crescita, mentre l’IBIT di BlackRock si consolida nella classifica dei primi 25 ETF mondiali per patrimonio gestito. Il prodotto ha registrato afflussi record per 15,5 miliardi nei primi tre mesi di negoziazione, collocandosi tra i primi dieci ETF per continuità di afflussi, secondo il senior ETF analyst di Bloomberg, Eric Balchunas.

Il debutto dei futures su Bitcoin su MOEX avviene dopo che la Banca Centrale Russa ha aperto alla possibilità, da maggio 2025, per gli investitori qualificati di negoziare strumenti derivati legati alle criptovalute.

JPMorgan accetta gli ETF come garanzia per prestiti

Il 4 giugno, un rapporto di Bloomberg ha rivelato che JPMorgan, la più grande banca statunitense, inizierà presto ad accettare ETF legati alle criptovalute come garanzia per concessioni di prestiti. Il primo prodotto incluso sarà proprio l’IBIT di BlackRock, che ha raggiunto 70,1 miliardi di dollari in asset gestiti.

JPMorgan considererà anche le criptovalute possedute dai clienti nel calcolo del loro patrimonio netto, trattandoli in modo simile agli asset tradizionali. Questa mossa rafforza il posizionamento della banca nel settore, già avviato nel 2020 con il lancio della stablecoin JPM Coin e con investimenti diretti in ETF su Bitcoin spot.

Il lancio del Truth Social Bitcoin ETF

Nel frattempo, l’interesse per gli ETF su Bitcoin si espande anche sul fronte politico. Il 3 giugno, NYSE Arca ha depositato un modulo 19b-4 per quotare un nuovo ETF spot su Bitcoin legato alla piattaforma Truth Social del presidente Donald Trump. Questo ETF, se approvato, sarà una delle prime incursioni politicamente connotate nel mercato cripto regolamentato. La proposta segue la recente partnership tra Trump Media e Crypto.com, volta a lanciare una gamma di prodotti digitali, tra cui token e titoli tradizionali, accessibili a livello globale tramite le principali piattaforme di intermediazione.

Trump Media ha anche svelato un piano d’accumulo per creare una tesoreria da 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin, confermando l’interesse del presidente per il rafforzamento del ruolo di BTC nella finanza statunitense. Contestualmente, la sua amministrazione ha allentato diverse restrizioni nei confronti delle attività cripto da parte delle banche, creando una riserva strategica in Bitcoin e sostenendo nuove normative per le stablecoin.

$BTCBULL punta ai traguardi di Bitcoin

Con il crescente interesse per i prodotti finanziari legati a Bitcoin, il progetto BTC Bull Token si inserisce con un approccio unico che unisce la cultura delle meme coin all’esposizione strutturata sull’andamento del prezzo di BTC. Il token nativo, $BTCBULL, è costruito su rete Ethereum e offre ricompense in Bitcoin ai possessori ogni volta che BTC raggiunge traguardi chiave come 150.000 o 200.000 dollari.

Il sistema funziona attraverso due meccanismi principali, ovvero la distribuzione di BTC ai wallet compatibili (in particolare Best Wallet) e il burning automatico del token quando Bitcoin raggiunge determinati target di prezzo.



$BTCBULL offre già durante la fase di prevendita, in corso sul sito web, un rendimento annuo del 60% tramite lo staking, ed ha superato i 6,8 milioni di dollari raccolti con il token disponibile a un prezzo di 0,00255 dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.