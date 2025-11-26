Vanke - BorsaInside.com

Le azioni di China Vanke, uno dei colossi immobiliari più importanti della Cina, hanno registrato un netto calo alla Borsa di Hong Kong. Il titolo ha perso oltre il 5%, scendendo a 3,91 dollari di Hong Kong, trascinato dal crollo delle obbligazioni societarie e dal riaccendersi delle preoccupazioni finanziarie degli investitori.

A far scattare l’allarme sono stati i forti ribassi di diverse obbligazioni in yuan di China Vanke, alcune delle quali hanno perso oltre il 20% nelle prime fasi di negoziazione. Il tonfo ha portato alla sospensione temporanea di cinque bond quotati in borsa, segnale evidente di un crescente nervosismo nei mercati.

Gli investitori temono che l’azienda non abbia il sostegno finanziario necessario per far fronte alle scadenze debitorie imminenti, mettendo in dubbio la sua capacità di rifinanziamento.

Il quadro generale, già compromesso da una domanda immobiliare debole e da una stretta sui flussi di cassa, continua a frenare ogni tentativo di ripresa del gruppo. Nonostante China Vanke sia considerata una delle realtà più solide e vicine al sostegno statale, il mercato mostra segnali di diffidenza anche verso gli sviluppatori supportati dal governo.

Questa nuova ondata di vendite mette in luce una fragilità strutturale che va oltre il singolo caso: la crisi del settore immobiliare cinese rimane profonda e irrisolta. Gli operatori del mercato ritengono che, senza interventi più forti e concreti da parte delle autorità, la fiducia degli investitori potrebbe continuare a deteriorarsi, alimentando ulteriori pressioni su liquidità, debito e stabilità del comparto immobiliare.

