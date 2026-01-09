STM - BorsaInside.com

Scatta un nuovo giro di acquisti su STMicroelectronics e il mercato torna a premiare il comparto semiconduttori. Il dato che colpisce è la velocità del movimento: in appena pochi giorni di contrattazioni, STM è già in rialzo di oltre il 10% nel 2026, un passo che, per un titolo large cap del FTSE MIB, segnala un cambio di sentiment molto netto. Guardando i livelli di inizio anno, il passaggio dal minimo 2026 a 22,235 euro (2 gennaio) fino ai 24,69 euro visti oggi porta il guadagno a circa +11%.

Il driver di giornata parte da Taiwan: i conti di TSMC “riaccendono” il settore

La scintilla di oggi arriva dai numeri di TSMC, il barometro globale della domanda di chip. Il colosso taiwanese ha comunicato ricavi del quarto trimestre in crescita di circa +20% e sopra le attese, confermando che la spinta legata all’AI continua a compensare la debolezza di alcune aree consumer.

Per gli investitori europei il messaggio è semplice: se la domanda “core” dei wafer e dei chip avanzati resta robusta, allora il rischio di una frenata improvvisa dell’intera filiera si riduce. Ed ecco il classico effetto “read across”: salgono i nomi del settore in Europa e STM viene trascinata nel flusso, insieme ad altri big come ASML e Infineon.

Perché STM beneficia di questo clima, anche se non fa lo stesso mestiere di TSMC

TSMC è una fonderia “pure play”. STM è un produttore integrato con forte esposizione a automotive, industriale, elettronica di potenza e componenti per l’efficienza energetica. Eppure, quando i conti di TSMC sorprendono al rialzo, il mercato tende a ricalibrare immediatamente due variabili che contano anche per STM:

Propensione al rischio sul settore : se il leader della filiera mostra numeri solidi, gli investitori riducono lo sconto di incertezza sull’intero comparto chip.

: se il leader della filiera mostra numeri solidi, gli investitori riducono lo sconto di incertezza sull’intero comparto chip. Aspettative sul ciclo 2026: la narrativa torna a spostarsi da “tagli e inventari” verso “ripresa sequenziale” e normalizzazione.

In altre parole, oggi non è solo una questione di STM “in sé”, ma di settore che torna ad essere comprato.

C’è anche un catalizzatore specifico: target price rivisti e conto alla rovescia per la trimestrale

Al movimento di settore si aggiunge un driver più “micro”: nelle ultime ore sono arrivati commenti positivi di broker con revisione dei target price. In particolare, Citi ha alzato il prezzo obiettivo a 30 euro (con giudizio buy) e Barclays ha ritoccato il target a 21 euro pur restando prudente sul profilo margini.

Il mercato, inoltre, sta già guardando al prossimo appuntamento: i conti attesi il 29 gennaio diventano un checkpoint cruciale per capire se la ripresa percepita dai flussi si tradurrà in segnali concreti su ricavi, margini e tono della guidance.

Il punto chiave per chi compra oggi: non solo rialzo, ma “compressione dello scetticismo”

Dopo una fase in cui STM è stata spesso letta come titolo “ciclico” e più esposto alle incertezze su automotive e industriale, il rally di inizio anno suggerisce che una parte del mercato stia iniziando a prezzare:

un miglioramento graduale della visibilità sugli ordini nel 2026,

una ripartenza più ordinata della domanda nei segmenti chiave,

la possibilità che l’attenzione si sposti progressivamente dai numeri deboli recenti alle stime 2027 e 2028, come indicano alcune case d’affari.

I rischi che possono spegnere la corsa

Il fatto che STM sia già a doppia cifra nel 2026 rende il titolo più sensibile a qualsiasi delusione di breve:

margini sotto attese o commenti cauti sulla prima parte dell’anno,

sotto attese o commenti cauti sulla prima parte dell’anno, ripresa automotive più lenta del previsto,

volatilità del settore se dovessero riemergere dubbi su capex e domanda finale.

Sul fronte industriale, un ulteriore elemento di supporto di medio periodo resta la spinta agli investimenti e alla capacità produttiva in Europa, anche tramite linee di finanziamento dedicate a R&D e manifattura.

