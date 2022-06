Perché la Borsa cinese sta salendo e come sfruttare i migliori titoli oggi

La Banca popolare cinese ha iniettato 100 miliardi di yuan (15 miliardi di dollari) di nuova liquidità nel sistema, con un record di contributi per gli ultimi 3 mesi. Quanto basta per far aprire positivamente la settimana, soprattutto ad Hong Kong, grazie a titoli tech come Xiaomi, Sunny Optical e Alibaba, in doppia cifra tra il 10% e il 13%.

Naturalmente, non bastano le notizie monetarie per giustificare la straordinaria prestazione dei titoli tech. Bisogna infatti anche considerare le attese degli investitori sul previsto e possibile allentamento della morsa del governo sul settore tecnologico, che unitamente all’azione della Banca cinese ha certamente avuto i suoi effetti positivi sulla tenuta del listino.

Un altro motivo che sta spingendo le Borse asiatiche al rialzo è determinato dal rally di Wall Street di venerdì scorso, considerato che i timori dei rialzi dei tassi più elevati e più rapidi di quanto già scontato dal mercato si stanno attenuando.

Intanto, nella giornata di ieri i Paesi del G7 si sono formalmente impegnati a raccogliere 600 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati in cinque anni per finanziarie le infrastrutture necessarie nei Paesi in via di sviluppo e contrastare il progetto Belt and Road cinese. Gli USA, da soli, hanno già affermato che gli Stati Uniti mobiliteranno 200 miliardi di dollari in sovvenzioni, fondi federali e investimenti privati in cinque anni per sostenere progetti nei Paesi a basso e medio reddito che aiutano ad affrontare i cambiamenti climatici e a migliorare la salute globale, l’equità di genere e le infrastrutture digitali.

Tornando agli investimenti nelle azioni tech cinesi, evidentemente le buone prestazioni di oggi non sono sufficienti a supportare l’ottimismo per il futuro a breve termine e, anzi, non è escluso che possano esservi dei ritracciamenti di breve termine.

È per questo motivo che consigliamo ancora una volta a tutti i nostri lettori di applicare la massima cautela negli investimenti in azioni, curando la propria formazione e la propria strategia prima di impiegare dei capitali reali nel mercato finanziario.

