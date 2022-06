Perché le borse cinesi si stanno riprendendo e come investire oggi

Contrariamente a quanto avviene sui mercati azionari occidentali, i listini cinesi stanno recuperando rapidamente, con l’Hang Seng che ha guadagnato il 4%, il SZSE Component il 12% e il NASDAQ Golden Dragon China il 17%.

Ma perché si sta verificando questa ripresa da parte delle piazze finanziarie cinesi?

Perché la Borsa del Dragone si sta risvegliando

Alla base delle riprese dei titoli cinesi vi sono alcuni importanti fattori come l’allentamento delle restrizioni per il Covid, l’allentamento della stretta normativa sul settore tecnologico, il sostegno fiscale arrivato dal governo di Pechino.

Complessivamente, ne è derivato un miglioramento del sentiment degli investitori sull’azionario cinese, e l’impressione che ogni dubbio sul fatto che Pechino potesse o meno far fronte agli impegni assunti sia svanito.

Dopo l’intervento del Premier Li del 25 maggio, a cui hanno partecipato oltre 100.000 funzionari locali, molti ministeri e amministrazioni territoriali hanno infatti introdotto ulteriori misure di stimolo per stabilizzare la crescita, soprattutto sul fronte fiscale.

L’impatto è stato immediato e perfino il mercato immobiliare, uno degli ambiti che crea maggiore preoccupazione agli investitori, è riuscito a beneficiare delle misure di stimolo.

Anche il settore tecnologico respira

In questo contesto anche il contesto normativo per le aziende del settore tecnologico in Cina ha iniziato a migliorare sensibilmente, con un aumento del flusso di notizie positive.

Tra di esse spicca la fine delle indagini sulla cybersecurity su società di spicco come DIDI, Fulltruck e Kanzhun, per un evento che ha prodotto un segnale molto positivo sul termine di questa parte della campagna di regolamentazione.

Cosa accadrà ora

Per quanto infine riguarda gli eventi da monitorare sul breve termine, il mercato dovrebbe iniziare a concentrarsi sugli eventi che si terranno a luglio.

In particolare, a inizio luglio c’è la visita di Xi Jinping a Hong Kong, a cui potrebbero far seguito (o precedere) diverse dichiarazioni. A metà luglio è prevista la prossima riunione del Consiglio di Stato. In estate, dovrebbe inoltre svolgersi un altro incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Biden e Xi Jinping.

Insomma, il mercato sembra guardare con un occhio più positivo i listini azionari cinesi. Ma questo non significa che debba partire una corsa indiscriminata all’acquisto. La selettività rimarrà infatti un elemento fondamentale per scongiurare brutte sorprese nei propri portafogli…

Come investire in azioni cinesi

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sono interessati a fare trading sulle azioni cinesi che è possibile investire in questi strumenti finanziari in modo rapido e senza commissioni mediante i servizi di trading CFD dei migliori broker sul mercato come FPMarkets.

L’apertura di un conto di trading è veloce e gratuito. E, per tutti gli investitori che non hanno alcuna praticità in questo ambito, ricordiamo la possibilità di aprire un conto demo che ti permetterà di investire senza rischi, utilizzando un plafond di denaro virtuale che l’operatore ti metterà a disposizione per tutto il tempo che vorrai.

>>> Clicca qui per aprire un conto demo con FPMarkets (sito ufficiale) <<<