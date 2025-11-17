Samsung ed SK Hynix - BorsaInside.com

Le due colonne portanti dell’industria dei semiconduttori sudcoreana, Samsung Electronics e SK Hynix, hanno aperto la settimana con rialzi netti in Borsa, sostenute da nuovi segnali di una domanda crescente e da importanti piani di espansione industriale. Gli investitori hanno reagito con entusiasmo alle indiscrezioni provenienti dai media locali, che indicano un drastico calo delle scorte di chip per entrambe le società, un dato che solitamente anticipa un miglioramento dei prezzi e una ripartenza del ciclo di mercato.

Secondo quanto riportato dalla stampa sudcoreana, Samsung e SK Hynix avrebbero chiuso il terzo trimestre con livelli di inventario ai minimi degli ultimi anni. Una discesa così marcata suggerisce che la domanda legata all’intelligenza artificiale, ai data center e alle nuove generazioni di dispositivi sta accelerando più del previsto.

Per SK Hynix il trend è particolarmente rilevante, dato il suo ruolo chiave nella fornitura di memoria avanzata per aziende come NVIDIA, oggi il principale motore dell’AI mondiale. Anche Samsung, dal canto suo, ha ottenuto numerosi contratti strategici per chip di memoria, consolidando la sua posizione in un mercato sempre più competitivo.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

La risposta della Borsa è stata immediata: Samsung Electronics è salita del 3,2%, mentre SK Hynix ha registrato un balzo del 6,8%, diventando tra i titoli che hanno maggiormente sostenuto la crescita dell’indice KOSPI, in rialzo dell’1,6%.

A influire sul sentiment positivo non sono solo i dati sulle scorte, ma anche gli ambiziosi programmi di investimento annunciati da Samsung. Il gigante tecnologico ha confermato l’intenzione di ampliare ulteriormente la capacità produttiva in Corea del Sud, all’interno di un maxi-piano da 450 trilioni di won destinato allo sviluppo industriale nei prossimi cinque anni. Parallelamente, la società ha definito anche una strategia di investimento negli Stati Uniti, inserita in un nuovo quadro di cooperazione economica tra Seoul e Washington.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Per entrambe le aziende, il calo delle scorte rappresenta un’inversione di tendenza importante rispetto al 2021 e 2022, quando la domanda mondiale di semiconduttori era rallentata e gli inventari erano rimasti elevati per mesi. Ora, con magazzini quasi svuotati e un mercato alimentato dall’AI, gli analisti prevedono nuovi aumenti dei prezzi delle memorie nel breve periodo, un fattore che potrebbe sostenere ulteriormente ricavi e margini di Samsung e SK Hynix.

In uno scenario globale in cui l’intelligenza artificiale richiede capacità di calcolo e memorie sempre più avanzate, il settore dei chip torna dunque al centro dell’attenzione. E, con due colossi come Samsung e SK Hynix in prima linea, la Corea del Sud si conferma ancora una volta fulcro strategico dell’intera catena tecnologica mondiale.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com