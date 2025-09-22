iPhone - BorsaInside.com

Le azioni dei principali fornitori asiatici di Apple hanno registrato un deciso rialzo all’inizio della settimana, spinte dall’entusiasmo per la domanda superiore alle attese del nuovo iPhone 17. Secondo indiscrezioni, l’azienda di Cupertino avrebbe chiesto ai suoi partner industriali di aumentare la produzione dopo aver ricevuto volumi di preordini molto più alti del previsto.

In particolare, Luxshare Precision e Foxconn, due dei partner più strategici per l’assemblaggio, avrebbero ricevuto la richiesta di incrementare i volumi del modello base di circa il 30%. Per Luxshare, la crescita giornaliera della produzione dovrebbe addirittura toccare quota +40%, a conferma di un’accelerazione senza precedenti.

Il successo sembra legato soprattutto al modello standard da 799 dollari, considerato più accessibile rispetto alle versioni premium. È proprio questa variante a guidare la corsa della catena di fornitura, spingendo al rialzo anche gli ordini di componenti fondamentali.

Rally in Borsa per i partner di Cupertino

I titoli di Luxshare, quotati a Shenzhen, hanno segnato un balzo del 10%, toccando i livelli più alti da oltre quattro anni. Foxconn a Taiwan ha guadagnato circa il 2%, mentre a Hong Kong si è messo in evidenza Lens Technology, specialista nella produzione di vetri, con un +16% intraday.

Anche AAC Technologies, attiva nei componenti audio, ha registrato un progresso superiore al 10%. Buone notizie anche dalla Corea del Sud, dove LG Display, fornitore degli schermi OLED, è salita del 3,2%.

Analisti: domanda più forte rispetto all’iPhone 16

Una nota di JP Morgan ha sottolineato come la domanda iniziale della gamma iPhone 17 sia superiore a quella registrata lo scorso anno con la serie 16. I tempi di consegna più lunghi in mercati chiave confermerebbero una richiesta sostenuta, trainata non solo dal modello standard ma anche dal nuovo iPhone 17 Air, la variante ultrasottile che sta catturando grande interesse.

Il debutto della nuova generazione di iPhone sembra quindi destinato a dare una spinta importante non solo ad Apple, ma a tutta la rete di fornitori asiatici che ne sostiene la produzione, con effetti positivi sui listini azionari della regione.

