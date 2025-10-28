Xpeng - BorsaInside.com

Le azioni di Xpeng Inc (HK:9868) hanno registrato un deciso rialzo alla Borsa di Hong Kong, con un incremento fino al 4,8%, raggiungendo quota 87,75 dollari di Hong Kong, in netto contrasto con l’andamento piatto dell’indice Hang Seng. La spinta arriva dall’annuncio di una nuova fase di espansione internazionale che rafforza la strategia globale del produttore cinese di veicoli elettrici.

Il gruppo ha confermato, attraverso i propri canali ufficiali, l’avvio delle operazioni in quattro nuovi mercati esteri: Lituania, Estonia, Lettonia e Cambogia. In questi Paesi saranno disponibili alcuni dei modelli di punta dell’azienda, tra cui i SUV G6 e G9 e la berlina elettrica P7, già considerata una delle più avanzate nel segmento premium EV.

Con questa mossa, Xpeng porta la sua presenza a 49 Paesi in tutto il mondo, consolidando il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrica globale. L’azienda ha inoltre fissato un obiettivo ambizioso: portare le vendite internazionali ad almeno il 50% del totale entro il prossimo decennio, puntando su mercati ad alta crescita e su un pubblico sempre più sensibile alla transizione ecologica.

La decisione di diversificare al di fuori della Cina nasce dalla forte competizione interna nel settore dei veicoli elettrici, dove marchi come BYD (HK:1211), NIO e Li Auto si contendono quote di mercato con strategie aggressive e prezzi sempre più competitivi.

Proprio BYD, considerata la rivale principale di Xpeng, ha adottato una strategia simile negli ultimi anni, ampliando la propria presenza in Asia ed Europa e riuscendo a superare Tesla nelle vendite europee all’inizio del 2025. Tuttavia, le azioni BYD hanno registrato una lieve flessione dello 0,5% nella seduta di martedì, segno di un mercato ancora prudente nonostante le prospettive di crescita del comparto elettrico.

La corsa all’espansione globale dei produttori cinesi di veicoli elettrici evidenzia una tendenza chiara: l’obiettivo è ridurre la dipendenza dal mercato interno e conquistare nuove aree geografiche in cui la domanda di auto a zero emissioni è in rapida crescita.

Con la sua ultima mossa, Xpeng si posiziona come uno dei brand più dinamici e ambiziosi del settore EV, pronto a sfidare la concorrenza internazionale e a consolidare il proprio marchio tra i leader mondiali della nuova mobilità sostenibile.

