un'auto Xpeng in strada
Xpeng - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni di Xpeng Inc (HK:9868) hanno registrato un deciso rialzo alla Borsa di Hong Kong, con un incremento fino al 4,8%, raggiungendo quota 87,75 dollari di Hong Kong, in netto contrasto con l’andamento piatto dell’indice Hang Seng. La spinta arriva dall’annuncio di una nuova fase di espansione internazionale che rafforza la strategia globale del produttore cinese di veicoli elettrici.

Il gruppo ha confermato, attraverso i propri canali ufficiali, l’avvio delle operazioni in quattro nuovi mercati esteri: Lituania, Estonia, Lettonia e Cambogia. In questi Paesi saranno disponibili alcuni dei modelli di punta dell’azienda, tra cui i SUV G6 e G9 e la berlina elettrica P7, già considerata una delle più avanzate nel segmento premium EV.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Con questa mossa, Xpeng porta la sua presenza a 49 Paesi in tutto il mondo, consolidando il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrica globale. L’azienda ha inoltre fissato un obiettivo ambizioso: portare le vendite internazionali ad almeno il 50% del totale entro il prossimo decennio, puntando su mercati ad alta crescita e su un pubblico sempre più sensibile alla transizione ecologica.

La decisione di diversificare al di fuori della Cina nasce dalla forte competizione interna nel settore dei veicoli elettrici, dove marchi come BYD (HK:1211), NIO e Li Auto si contendono quote di mercato con strategie aggressive e prezzi sempre più competitivi.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Proprio BYD, considerata la rivale principale di Xpeng, ha adottato una strategia simile negli ultimi anni, ampliando la propria presenza in Asia ed Europa e riuscendo a superare Tesla nelle vendite europee all’inizio del 2025. Tuttavia, le azioni BYD hanno registrato una lieve flessione dello 0,5% nella seduta di martedì, segno di un mercato ancora prudente nonostante le prospettive di crescita del comparto elettrico.

La corsa all’espansione globale dei produttori cinesi di veicoli elettrici evidenzia una tendenza chiara: l’obiettivo è ridurre la dipendenza dal mercato interno e conquistare nuove aree geografiche in cui la domanda di auto a zero emissioni è in rapida crescita.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Con la sua ultima mossa, Xpeng si posiziona come uno dei brand più dinamici e ambiziosi del settore EV, pronto a sfidare la concorrenza internazionale e a consolidare il proprio marchio tra i leader mondiali della nuova mobilità sostenibile.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
- 0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
3.7 /5
Caratteristiche
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
3.6 /5
Caratteristiche
- 0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.6 /5
Caratteristiche
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
3.7 /5
Caratteristiche
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.