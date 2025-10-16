Samsung ed SK Hynix - BorsaInside.com

Le due potenze tecnologiche sudcoreane, Samsung Electronics e SK Hynix, hanno raggiunto nuovi massimi storici in Borsa, alimentando l’entusiasmo degli investitori verso il settore dei semiconduttori legato all’intelligenza artificiale (AI). L’interesse crescente per le memorie ad alte prestazioni e per i componenti destinati ai data center AI sta spingendo entrambe le società a livelli mai visti prima.

Samsung Electronics ha chiuso la giornata con un incremento del 2,5%, raggiungendo quota 97.700 won e superando il precedente record assoluto. Il colosso dell’elettronica, leader mondiale nella produzione di chip di memoria DRAM e NAND, ha beneficiato del rialzo dei prezzi nel comparto e della forte domanda di componenti server ottimizzati per applicazioni di intelligenza artificiale. Nel corso del 2025, il titolo ha messo a segno un rally di circa l’80%, confermando l’ottimo momento del comparto tecnologico coreano.

Ancor più eclatante la performance di SK Hynix, che ha guadagnato quasi il 7% toccando il nuovo massimo storico di 455.000 won. La società è oggi riconosciuta come una delle principali protagoniste nel campo della memoria HBM (High-Bandwidth Memory), componente essenziale nei chip acceleratori AI utilizzati da giganti come Nvidia.

SK Hynix ha inoltre annunciato di aver completato la certificazione interna dei suoi chip HBM4, con l’obiettivo di avviare la produzione di massa nel 2026, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato globale delle memorie avanzate.

L’ascesa in Borsa di Samsung e SK Hynix riflette la crescente fiducia degli analisti sul fatto che le due aziende saranno tra le maggiori beneficiarie del boom dell’infrastruttura AI, settore che sta rapidamente assorbendo l’offerta mondiale di chip di nuova generazione.

Sull’onda di questo entusiasmo, anche l’indice KOSPI ha registrato un balzo superiore al 2%, sostenuto proprio dal peso dei titoli dei semiconduttori, che continuano a trainare l’intero mercato azionario sudcoreano.

Con la domanda globale di potenza di calcolo destinata a crescere nei prossimi anni, Samsung e SK Hynix si candidano a diventare i veri protagonisti della nuova corsa all’oro dei chip per l’intelligenza artificiale.

