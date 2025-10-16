Un grafico a candele con i loghi di Samsung e SK Hynix
Samsung ed SK Hynix - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le due potenze tecnologiche sudcoreane, Samsung Electronics e SK Hynix, hanno raggiunto nuovi massimi storici in Borsa, alimentando l’entusiasmo degli investitori verso il settore dei semiconduttori legato all’intelligenza artificiale (AI). L’interesse crescente per le memorie ad alte prestazioni e per i componenti destinati ai data center AI sta spingendo entrambe le società a livelli mai visti prima.

Samsung Electronics ha chiuso la giornata con un incremento del 2,5%, raggiungendo quota 97.700 won e superando il precedente record assoluto. Il colosso dell’elettronica, leader mondiale nella produzione di chip di memoria DRAM e NAND, ha beneficiato del rialzo dei prezzi nel comparto e della forte domanda di componenti server ottimizzati per applicazioni di intelligenza artificiale. Nel corso del 2025, il titolo ha messo a segno un rally di circa l’80%, confermando l’ottimo momento del comparto tecnologico coreano.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Ancor più eclatante la performance di SK Hynix, che ha guadagnato quasi il 7% toccando il nuovo massimo storico di 455.000 won. La società è oggi riconosciuta come una delle principali protagoniste nel campo della memoria HBM (High-Bandwidth Memory), componente essenziale nei chip acceleratori AI utilizzati da giganti come Nvidia.

SK Hynix ha inoltre annunciato di aver completato la certificazione interna dei suoi chip HBM4, con l’obiettivo di avviare la produzione di massa nel 2026, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato globale delle memorie avanzate.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.8 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
3.7 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.8 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.5 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

L’ascesa in Borsa di Samsung e SK Hynix riflette la crescente fiducia degli analisti sul fatto che le due aziende saranno tra le maggiori beneficiarie del boom dell’infrastruttura AI, settore che sta rapidamente assorbendo l’offerta mondiale di chip di nuova generazione.

Sull’onda di questo entusiasmo, anche l’indice KOSPI ha registrato un balzo superiore al 2%, sostenuto proprio dal peso dei titoli dei semiconduttori, che continuano a trainare l’intero mercato azionario sudcoreano.

Con la domanda globale di potenza di calcolo destinata a crescere nei prossimi anni, Samsung e SK Hynix si candidano a diventare i veri protagonisti della nuova corsa all’oro dei chip per l’intelligenza artificiale.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.9 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.5 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.5 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4.5 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.