Giornata difficile per il comparto minerario asiatico: mercoledì i titoli legati all’estrazione dell’oro hanno registrato un netto calo, in scia al violento arretramento del metallo prezioso dai massimi record raggiunti all’inizio della settimana. Dopo un rally senza precedenti che aveva spinto l’oro su nuovi livelli storici, molti investitori hanno deciso di incassare i profitti, provocando una correzione diffusa sui mercati.

In Cina, le azioni di Zijin Mining Group Co Ltd (SS:601899) e Zhongjin Gold Corp Ltd (SS:600489) hanno perso rispettivamente circa il 3% e il 4%, mentre in Australia i colossi Evolution Mining Ltd (ASX:EVN) e Northern Star Resources Ltd (ASX:NST) hanno subito un tonfo vicino al 10%.

Il prezzo spot dell’oro ha registrato una flessione di circa il 6% rispetto al picco record di 4.381,6 dollari l’oncia toccato martedì, segnando la più forte perdita intraday degli ultimi anni. Tuttavia, nel corso delle contrattazioni asiatiche di mercoledì, il metallo prezioso ha mostrato segnali di recupero, limitando parzialmente le perdite. Anche gli altri metalli preziosi hanno tentato di stabilizzarsi dopo essere stati travolti dalla stessa ondata di vendite.

Secondo gli analisti, la correzione è stata alimentata principalmente da realizzazioni di profitto: l’impennata dell’oro era stata sostenuta da una combinazione di domanda da bene rifugio e movimenti speculativi che avevano gonfiato le quotazioni oltre i livelli sostenibili. Gli esperti di ANZ Bank hanno sottolineato che il posizionamento speculativo sul metallo giallo “aveva raggiunto proporzioni elevate, innescando inevitabilmente un’ondata di vendite”.

Nonostante la flessione, il quadro di fondo per l’oro resta positivo. Gli stessi analisti evidenziano che i fattori strutturali di lungo periodo continuano a favorire il metallo prezioso: la rallentata crescita economica globale, l’inasprimento delle tensioni geopolitiche e le attese di tassi d’interesse USA più bassi potrebbero mantenere alta la domanda di oro come asset difensivo.

Nel corso del 2025, le azioni minerarie aurifere avevano seguito da vicino l’impressionante rally del metallo, con diversi titoli che avevano persino sovraperformato l’oro stesso grazie a valutazioni contenute e a un’elevata leva sull’andamento dei prezzi. Tuttavia, la brusca frenata di questa settimana ha ricordato quanto il settore resti estremamente sensibile alla volatilità dei mercati delle materie prime.

