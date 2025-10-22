Alcune monetine disposte in pile decrescenti con una freccia rossa che le accompagna verso il basso. Sullo sfondo numeri e grafici finanziari
Azioni tech asiatiche - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

I mercati azionari asiatici hanno registrato un calo mercoledì, con i titoli tecnologici in prima linea nelle perdite. Dopo settimane di forti rialzi, gli investitori hanno iniziato a prendere profitto, spinti anche dai risultati trimestrali contrastanti provenienti dagli Stati Uniti, che hanno sollevato dubbi sulla solidità della recente ripresa del comparto tech globale.

A pesare sul sentiment è stato in particolare il deludente bilancio di Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato utili inferiori alle attese e una guidance debole per il quarto trimestre, segnalando che la ripresa della domanda nel settore dei chip potrebbe rallentare più del previsto.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Sull’onda del calo statunitense, i principali produttori asiatici di semiconduttori hanno aperto in territorio negativo. TSMC (TW:2330) ha perso circa l’1%, mentre SK Hynix (KS:000660) ha ceduto lo 0,6%. In Giappone, Renesas Electronics (TYO:6723) è arretrata dell’1,9% e Advantest Corp. (TYO:6857) ha perso oltre il 2%, riflettendo il clima di cautela che ha avvolto tutto il comparto.

Anche SoftBank Group (TYO:9984) ha subito forti pressioni, scendendo di oltre il 5% dai suoi recenti massimi storici. Secondo un report di Bloomberg, il colosso giapponese sarebbe intenzionato a raccogliere circa 2 miliardi di dollari attraverso una nuova emissione di obbligazioni internazionali, la seconda nel corso di quest’anno, alimentando timori su una possibile diluizione.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

In Cina, la tendenza ribassista ha colpito anche i principali nomi del settore dei chip. SMIC (HK:0981), il maggiore produttore nazionale di semiconduttori, ha perso lo 0,8%, mentre Hua Hong Semiconductor (HK:1347) ha lasciato sul terreno un pesante 4,4%. In lieve flessione anche Cambricon Technologies (SS:688256), attiva nella produzione di chip per l’intelligenza artificiale.

A livello più ampio, tutto il comparto tech ha risentito del crollo di Netflix, le cui azioni sono scivolate del 6,3% nel dopo mercato dopo utili del terzo trimestre inferiori alle previsioni. La debolezza del titolo ha avuto un effetto domino anche in Asia, in particolare sui titoli quotati a Hong Kong, che tendono a seguire da vicino l’andamento di Wall Street.

I colossi digitali cinesi NetEase (HK:9999), Baidu (HK:9888), Alibaba (HK:9988) e Tencent (HK:0700) hanno registrato perdite comprese tra il 2% e il 5%, trascinando verso il basso l’indice Hang Seng Tech, già reduce da una corsa record nel 2025 alimentata dal crescente entusiasmo per i progressi dell’IA cinese. Tuttavia, dopo mesi di rally, molti investitori hanno scelto di realizzare i guadagni, innescando un’ondata di vendite.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nel comparto dei veicoli elettrici, BYD (HK:1211) ha chiuso in ribasso dell’1,8% in attesa dei risultati trimestrali di Tesla (NASDAQ:TSLA), attesi per la giornata di mercoledì. Il mercato osserva con attenzione i dati del colosso americano, considerato un barometro per tutto il settore EV mondiale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.7 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.5 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.1 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
5 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
3.6 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
3.8 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.3 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
3.6 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.