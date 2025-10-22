Azioni tech asiatiche - BorsaInside.com

I mercati azionari asiatici hanno registrato un calo mercoledì, con i titoli tecnologici in prima linea nelle perdite. Dopo settimane di forti rialzi, gli investitori hanno iniziato a prendere profitto, spinti anche dai risultati trimestrali contrastanti provenienti dagli Stati Uniti, che hanno sollevato dubbi sulla solidità della recente ripresa del comparto tech globale.

A pesare sul sentiment è stato in particolare il deludente bilancio di Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato utili inferiori alle attese e una guidance debole per il quarto trimestre, segnalando che la ripresa della domanda nel settore dei chip potrebbe rallentare più del previsto.

Sull’onda del calo statunitense, i principali produttori asiatici di semiconduttori hanno aperto in territorio negativo. TSMC (TW:2330) ha perso circa l’1%, mentre SK Hynix (KS:000660) ha ceduto lo 0,6%. In Giappone, Renesas Electronics (TYO:6723) è arretrata dell’1,9% e Advantest Corp. (TYO:6857) ha perso oltre il 2%, riflettendo il clima di cautela che ha avvolto tutto il comparto.

Anche SoftBank Group (TYO:9984) ha subito forti pressioni, scendendo di oltre il 5% dai suoi recenti massimi storici. Secondo un report di Bloomberg, il colosso giapponese sarebbe intenzionato a raccogliere circa 2 miliardi di dollari attraverso una nuova emissione di obbligazioni internazionali, la seconda nel corso di quest’anno, alimentando timori su una possibile diluizione.

In Cina, la tendenza ribassista ha colpito anche i principali nomi del settore dei chip. SMIC (HK:0981), il maggiore produttore nazionale di semiconduttori, ha perso lo 0,8%, mentre Hua Hong Semiconductor (HK:1347) ha lasciato sul terreno un pesante 4,4%. In lieve flessione anche Cambricon Technologies (SS:688256), attiva nella produzione di chip per l’intelligenza artificiale.

A livello più ampio, tutto il comparto tech ha risentito del crollo di Netflix, le cui azioni sono scivolate del 6,3% nel dopo mercato dopo utili del terzo trimestre inferiori alle previsioni. La debolezza del titolo ha avuto un effetto domino anche in Asia, in particolare sui titoli quotati a Hong Kong, che tendono a seguire da vicino l’andamento di Wall Street.

I colossi digitali cinesi NetEase (HK:9999), Baidu (HK:9888), Alibaba (HK:9988) e Tencent (HK:0700) hanno registrato perdite comprese tra il 2% e il 5%, trascinando verso il basso l’indice Hang Seng Tech, già reduce da una corsa record nel 2025 alimentata dal crescente entusiasmo per i progressi dell’IA cinese. Tuttavia, dopo mesi di rally, molti investitori hanno scelto di realizzare i guadagni, innescando un’ondata di vendite.

Nel comparto dei veicoli elettrici, BYD (HK:1211) ha chiuso in ribasso dell’1,8% in attesa dei risultati trimestrali di Tesla (NASDAQ:TSLA), attesi per la giornata di mercoledì. Il mercato osserva con attenzione i dati del colosso americano, considerato un barometro per tutto il settore EV mondiale.

