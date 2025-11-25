SoftBank - BorsaInside.com

Le azioni di SoftBank Group hanno subito un forte tracollo alla Borsa di Tokyo, registrando un calo vicino al 10% e segnando uno dei punti più bassi degli ultimi due mesi e mezzo. A incidere negativamente sul titolo non è stato il contesto generale dei mercati tecnologici, che anzi hanno mostrato segnali di ripresa, ma la crescente inquietudine degli investitori sulla massiccia esposizione finanziaria del conglomerato giapponese verso OpenAI, la società che ha dato vita a ChatGPT.

Mentre l’indice Nikkei 225 riusciva a chiudere in lieve rialzo, sostenuto dall’ottimismo su un possibile taglio dei tassi d’interesse a dicembre, SoftBank ha continuato a perdere terreno, restando indietro rispetto all’andamento positivo dei principali titoli tech asiatici. A pesare, secondo gli analisti, è la strategia aggressiva del gruppo che ha deciso di vendere l’intera partecipazione in NVIDIA e parte delle quote detenute in T-Mobile US per finanziare un investimento da 40 miliardi di dollari in OpenAI.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Da quando l’operazione è stata ufficializzata, il titolo SoftBank ha perso quasi il 32% in poco più di due settimane, arrivando a segnare un ribasso del 44% rispetto ai massimi storici di fine ottobre. Una discesa che riflette non solo l’incertezza legata all’AI generativa, ma anche i dubbi sulle modalità con cui SoftBank sta cercando di posizionarsi come protagonista del settore, assumendosi rischi giudicati da molti eccessivi.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo l’annuncio di Google, che ha presentato il modello Gemini 3, considerato da diversi esperti più avanzato rispetto alle attuali soluzioni OpenAI. La prospettiva di una concorrenza più agguerrita ha alimentato il timore che la startup guidata da Sam Altman possa perdere la leadership tecnologica proprio nel momento in cui SoftBank ha puntato forte sulla sua crescita.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

A generare ulteriori dubbi è anche la joint venture da 500 miliardi di dollari che SoftBank e OpenAI intendono avviare negli Stati Uniti per realizzare infrastrutture di intelligenza artificiale su larga scala. Un progetto titanico, che però si scontra con interrogativi sempre più pressanti su come verrà finanziato e se potrà realmente essere sostenibile.

OpenAI, infatti, ha dichiarato l’intenzione di investire oltre 1 trilione di dollari nei prossimi cinque anni, una cifra che molti analisti ritengono irrealistica, soprattutto considerando che la società non ha ancora dimostrato di poter generare profitti stabili. Alcuni dirigenti avrebbero addirittura evocato la necessità di un futuro supporto governativo per sostenere la crescita del settore.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Anche i recenti risultati di NVIDIA, uno dei principali fornitori e investitori di OpenAI, non sono bastati a rassicurare gli investitori: nonostante utili solidi, il mercato continua a temere una bolla sulle valutazioni dell’intelligenza artificiale e un eccessivo intreccio di finanziamenti tra aziende del settore.

A dare voce a questo scetticismo è stato anche Michael Burry, noto per aver previsto con largo anticipo la crisi dei mutui subprime del 2008. Burry ha accusato pubblicamente OpenAI di essere il fulcro di una rete di finanziamenti circolari che rischia di gonfiare artificialmente il valore delle società legate all’AI, paragonando l’attuale entusiasmo a una possibile nuova bolla tecnologica.

In questo contesto, l’affondo su SoftBank riflette la paura che il gruppo giapponese stia puntando troppo su un’unica scommessa, proprio in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta entrando in una fase in cui servono risultati concreti e non solo promesse.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com