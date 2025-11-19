Temu - BorsaInside.com

La casa di analisi Bernstein ha abbassato la valutazione su PDD Holdings, società madre di Temu e Pinduoduo, passando da Outperform a Market Perform. La motivazione? Secondo gli analisti, l’azienda è entrata in una fase di maturità e non può più permettersi di agire come una realtà in piena espansione senza una chiara strategia di comunicazione verso gli investitori o una gestione più prudente del capitale.

L’analista Robin Zhu ha sottolineato che, dopo anni di crescita esplosiva, PDD deve “iniziare a comportarsi da azienda matura”, ovvero dialogare in modo strutturato con il mercato, adottare politiche di ritorno di capitale e rendere più trasparente l’uso della propria liquidità. Il nodo centrale riguarda il rallentamento dell’attività domestica, un segnale preoccupante per un modello che ha costruito il proprio successo sulla forza del funnel, sulla frequenza di utilizzo e sul coinvolgimento degli utenti.

I dati lo confermano: gli utenti attivi giornalieri (DAU) e le sessioni dell’app hanno registrato un leggero calo, mentre il tempo medio speso sulla piattaforma è cresciuto solo del 3,7%. Numeri che fanno pensare a un progressivo esaurimento della spinta organica nella parte alta del funnel, tradizionalmente motore della monetizzazione interna.

Il downgrade arriva dopo un terzo trimestre in linea con le aspettative: PDD ha riportato ricavi per 108 miliardi di RMB, in crescita del 9% su base annua, e un utile operativo non-GAAP di 27,1 miliardi di RMB, superiore di oltre il 10% rispetto alle stime. Tuttavia, Bernstein osserva che la qualità della crescita non è uniforme.

Le entrate provenienti dai servizi di Marketing Online (OMS) sono salite solo dell’8,1%, un dato inferiore al ritmo di crescita del GMV domestico stimato dagli analisti. Questo indica che la monetizzazione pubblicitaria sta rallentando, e che parte dei budget potrebbe essersi spostata verso piattaforme concorrenti, magari più consolidate negli ecosistemi on-demand e super-app.

Più positivi invece i ricavi provenienti dai servizi di transazione, saliti del 9,9% grazie alla riduzione degli incentivi per Duoduo Grocery e a migliori margini operativi su Temu, complice il rallentamento della volatilità dei costi di spedizione.

Secondo Bernstein, PDD risulta strutturalmente svantaggiata in un mercato dove i competitor stanno spingendo con forza su consegne on-demand e su ecosistemi completi basati su servizi ad alta frequenza. Costruire un’infrastruttura logistica dedicata richiederebbe tempo, investimenti massicci e una strategia chiara che al momento non si intravede.

Interessante il segnale arrivato dal conto economico: la spesa marketing è calata più del previsto, suggerendo un possibile rallentamento delle perdite di Temu negli Stati Uniti verso fine trimestre. Dall’altro lato, gli investimenti in R&D sono aumentati del 53,6% su base annua, superando per la prima volta il 4% dei ricavi negli ultimi due anni.

Sul fronte valutativo, Bernstein riconosce che il titolo PDD rimane interessante dal punto di vista dei multipli, scambiando intorno a 10 volte gli utili futuri, ma ritiene che l’impiego della sua ingente liquidità per rilanciare la crescita domestica rappresenti un rischio potenzialmente elevato, sia per le azioni della società, sia per l’intero settore e-commerce cinese.

Guardando ai prossimi trimestri, il miglioramento dell’economia di Temu e l’uscita di Meituan dal segmento Select potrebbero offrire un sostegno agli utili. Tuttavia, gli analisti restano prudenti: senza una strategia chiara e una governance più orientata alla maturità, la fase di transizione potrebbe essere complessa.

Bernstein ha abbassato il prezzo obiettivo da 140 a 135 dollari, riflettendo utili attesi leggermente più alti nel breve termine, ma anche un multiplo di valutazione ridotto a causa delle nuove incertezze.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

