CATL - BorsaInside.com

Le azioni di Contemporary Amperex Technology (CATL) hanno iniziato la settimana con un netto calo, dopo che il colosso cinese delle batterie ha confermato l’intenzione di uno dei suoi soci più influenti di ridurre la partecipazione nella società. La notizia ha immediatamente innescato prese di profitto e un’ondata di vendite sia sul mercato di Shenzhen che su quello di Hong Kong.

Secondo la comunicazione ufficiale diffusa alla fine della scorsa settimana, Huang Shilin, azionista storico e titolare di oltre il 10% del capitale, ha formalizzato il piano per cedere 45,63 milioni di azioni, pari a circa l’1% della società. Pur essendo uno dei maggiori investitori istituzionali di CATL, Huang non ricopre ruoli dirigenziali. La sua decisione, spiegano da CATL, risponde a necessità finanziarie personali.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Sui mercati la reazione è stata immediata: lunedì il titolo CATL a Shenzhen ha perso fino al 5,3%, mentre la quotazione gemella di Hong Kong è arretrata del 4,8%. Un segnale chiaro della sensibilità degli investitori di fronte al movimento di un azionista di peso, in un settore – quello delle batterie per veicoli elettrici – già sotto pressione competitiva.

La vendita non avverrà sul mercato tradizionale, ma tramite un processo di raccolta offerte coordinato da China International Capital Corporation. Gli acquirenti che si aggiudicheranno il pacchetto saranno soggetti a un lock up di sei mesi, una clausola pensata per evitare ulteriore volatilità nel breve termine.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Il prezzo finale sarà determinato attraverso un meccanismo di offerte competitive e, per tutela del titolo, non potrà essere inferiore al 70% del prezzo medio registrato da CATL nelle ultime 20 sedute.

L’operazione conferma come CATL rimanga al centro dell’attenzione degli investitori internazionali, anche in virtù del suo ruolo chiave nella filiera globale delle batterie e delle forniture a partner come Tesla. Tuttavia, la decisione di un grande azionista di alleggerire la propria posizione ha temporaneamente offuscato il sentiment, alimentando interrogativi sulle prospettive di breve periodo del titolo.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com