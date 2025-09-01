Le borse asiatiche hanno aperto la settimana con andamenti contrastanti, segnando una netta spaccatura tra i mercati. Giappone e Corea del Sud hanno guidato i ribassi, penalizzati dal forte calo dei titoli tecnologici, in scia alle perdite registrate venerdì a Wall Street. Al contrario, Hong Kong ha messo a segno un deciso rimbalzo, sostenuta dai dati positivi sull’attività manifatturiera in Cina.
Crollo dei titoli tecnologici in Asia
Il sentiment negativo è partito dagli Stati Uniti, dove i comparti tecnologici hanno chiuso in netto rosso la scorsa settimana. Il contraccolpo si è riversato sull’Asia, con gli investitori che hanno reagito con vendite diffuse nel settore dei semiconduttori e dell’hi-tech.
In Giappone, l’indice Nikkei 225 è scivolato di circa -2% nelle prime contrattazioni, zavorrato soprattutto dai grandi esportatori e dai colossi tecnologici. Advantest Corp. (TYO:6857) ha registrato un tonfo di oltre -9%, mentre SoftBank Group (TYO:9984) ha perso quasi -7%. Anche l’indice TOPIX, che fotografa un paniere più ampio di titoli, ha ceduto -0,8%.
In Corea del Sud il clima non è stato migliore: l’indice KOSPI ha lasciato sul terreno -1,1%. Tra le blue chip, Samsung Electronics (KS:005930) ha perso circa -2,5%, mentre SK Hynix (KS:000660) ha chiuso in calo di -4,5%. Il sentiment negativo è stato aggravato dalla recente decisione degli Stati Uniti di revocare le autorizzazioni a Samsung e SK Hynix per ottenere apparecchiature per semiconduttori destinate ai loro impianti in Cina, alimentando nuove tensioni sulla catena produttiva globale.
Andamento contrastato negli altri mercati asiatici
Nonostante la pressione ribassista, non tutti i listini hanno seguito lo stesso trend. In Australia, l’indice S&P/ASX 200 ha perso -0,7%, mentre lo Straits Times Index di Singapore è rimasto pressoché stabile. Sorprende l’India, dove il Nifty 50 ha messo a segno un guadagno di circa +0,4%, segnalando una maggiore resilienza rispetto agli altri mercati emergenti della regione.
Hong Kong in rialzo: i dati PMI cinesi accendono l’ottimismo
In netta controtendenza, Hong Kong ha vissuto una giornata brillante. L’indice Hang Seng è schizzato di circa +2%, sostenuto dall’ottimismo generato da un sondaggio privato che ha rilevato una crescita dell’attività manifatturiera cinese al ritmo più veloce degli ultimi cinque mesi, grazie all’allentamento delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington.
Questi dati hanno contrastato la lettura ufficiale del governo cinese, che invece evidenziava la quinta contrazione consecutiva del settore manifatturiero. Nonostante il quadro misto, gli investitori hanno interpretato i risultati del sondaggio privato come un segnale di possibile ripresa della domanda industriale, spingendo al rialzo i titoli legati alla produzione e all’export.
L’effetto si è riflesso anche sulla Cina continentale, dove l’indice Shanghai Composite è salito di +0,1%, mentre lo Shanghai Shenzhen CSI 300 è rimasto sostanzialmente invariato.
Prospettive dei mercati
Gli operatori restano comunque cauti. L’attenzione degli investitori è rivolta ai prossimi dati macroeconomici USA e al rapporto sul mercato del lavoro, che potrebbero influenzare le future mosse della Federal Reserve. Intanto, i futures sugli indici americani hanno mostrato un leggero rialzo durante le contrattazioni asiatiche, segnale che Wall Street potrebbe tentare un recupero.
